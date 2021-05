Brooklyn Nets et Milwaukee Bucks devraient se rencontrer en avant-première potentielle des séries éliminatoires | Nouvelles de la NBA

Une série de deux matchs entre les Brooklyn Nets et les Milwaukee Bucks pourrait s’avérer être un aperçu des séries éliminatoires – même si l’une avec les superstars des deux équipes est proche de 100%.

Une paire de prétendants à la finale de la NBA sous-titrée doit se rencontrer dimanche après-midi, lorsque les Nets chercheront à s’accrocher à la première place de la Conférence Est et que les Bucks tenteront de se rapprocher d’une tête de série dans le premier des deux matchs entre les équipes de Milwaukee.

Les deux équipes étaient absentes samedi. Vendredi, les Nets ont connu une séquence de quatre victoires consécutives avec une défaite de 128-109 contre les Portland Trail Blazers en visite, et les Bucks ont conclu un road trip de quatre matchs en battant les Chicago Bulls 108-98.

Les Nets (43-21), qui étaient sans Kevin Durant, Bruce Brown, Nic Claxton et James Harden dans le deuxième match consécutif, n’ont pas pu surmonter un autre gros match de la star des Trail Blazers Damian Lillard (32 points , dont 11 dans une course de 18-6 pour terminer le troisième quart) alors que leur avance sur les 76ers de Philadelphie, deuxième, a été réduite à un demi-match. Les 76ers (42-21) doivent visiter les San Antonio Spurs dimanche soir.

















1:59



Faits saillants des Portland Trail Blazers contre les Brooklyn Nets lors de la semaine 19 de la NBA



« Je ne suis pas du genre à trouver des excuses, mec », a déclaré l’attaquant des Nets, Jeff Green. « Ils nous ont juste surclassés. Dame les a mis en marche, a fait quelques 3 de suite et a donné confiance à tout le monde et ils sont allés courir. »

Durant (ischio-jambiers gauche) et Brown (genou droit) devraient revenir dimanche, bien que Claxton (protocoles de santé et de sécurité) ratera probablement un huitième match consécutif et Harden (ischio-jambiers droit) reste indéfiniment absent.

L’entraîneur-chef des Nets, Steve Nash, a reconnu qu’il n’était pas à l’aise d’essayer de savoir si Harden, qui a joué pour la dernière fois le 5 avril, reviendrait avant la fin de la saison régulière.

« Je ne sais pas si je veux donner une opinion ici », a déclaré Nash. « Je ne suis pas sûr que cela nous serve. Laissez-moi éviter la question et dire que nous verrons. »

















1:59



Menés par les 32 points, sept rebonds et neuf passes de Damian Lillard, les Trail Blazers ont vaincu les Nets



Les Bucks (39-24), qui étaient la tête de série de l’Est à chacune des deux dernières saisons, se sont remis d’une défaite décourageante contre les Houston Rockets jeudi pour vaincre les Bulls et se rapprocher des Nets et des 76ers malgré l’absence de Giannis Antetokounmpo. La bonne nouvelle est que le joueur défensif de l’année 2020 est répertorié comme probable pour le match de dimanche.

Le joueur le plus précieux de la NBA en titre à deux reprises s’est absenté vendredi avec une entorse à la cheville droite subie tôt jeudi, lorsque les Rockets, propriétaires du pire record de la ligue, ont bouleversé Milwaukee 143-136.

« Vous devez trouver des moyens de remporter des victoires », a déclaré l’entraîneur-chef Mike Budenholzer à propos des Bucks, qui ont suivi une fois, à 2-0, vendredi soir. « C’était bien et je pense qu’il est important d’avoir ce match ce soir. »

















1:57



Faits saillants des Milwaukee Bucks contre les Chicago Bulls lors de la semaine 19 de la NBA



Budenholzer était en mode d’attente pour savoir si Antetokounmpo pouvait jouer ou non.

« Obtenez un autre jour de réadaptation et travaillez dessus et nous verrons avec le début du match de dimanche à quoi cela ressemble, à quoi cela ressemble », a déclaré Budenholzer.

Les Bucks devraient à nouveau accueillir les Nets mardi soir.