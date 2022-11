Brooklyn Nets et ADL demandent à Amazon de supprimer un documentaire antisémite, selon un rapport

Le garde des Brooklyn Nets Kyrie Iriving a tweeté un lien vers un documentaire antisémite trouvé sur Amazon Prime Vidéo le 27 octobre, ce qui l’a conduit à recevoir une suspension de son équipe. La Ligue anti-diffamation et les Nets ont écrit une lettre à Amazon pour retirer le film, selon le New York Times.

La lettre, d’abord repérée par L’athlétisme vendredi, a demandé soit la suppression du film – Hebrews to Negroes: Wake Up Black America – soit un contexte ajouté à la page du film expliquant les inexactitudes. Un porte-parole d’Amazon aurait déclaré au Times que la société ajouterait potentiellement une clause de non-responsabilité à la liste du documentaire et du livre sur lequel il est basé.

La Ligue anti-diffamation, en collaboration avec Brooklyn Nets, a envoyé une lettre à Jeff Bezos et aux dirigeants d’Amazon pour soit supprimer le livre / film au centre de la situation de Kyrie Irving de la plate-forme, soit ajouter des explications sur les problèmes de contenu, me disent des sources et @MikeVorkunov. – Shams Charania (@ShamsCharania) 4 novembre 2022

Amazon n’a pas répondu à une demande d’informations sur le moment où le phrasé supplémentaire serait ajouté à la page du film.

Irving s’est depuis excusé pour son tweet sur Instagram le 3 novembre après des jours de refuser de s’excuser. Les Nets ont depuis déclaré que le les excuses ne suffisaient pas. Nike a également dit qu’il le ferait ne travaille plus avec Irving sur son tweet.

Le mois dernier, le rappeur et créateur de mode Ye, anciennement connu sous le nom de Kanye West, a fait une post antisémite sur ses comptes Twitter et Instagram. Il dit que depuis lors, il a perdu 2 milliards de dollars pour le poste après avoir perdu des partenariats commerciaux avec Gap, Balenciaga et Adidas.