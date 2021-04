Kyrie Irving a raté de peu un triple-double malgré une terrible nuit de tir, Joe Harris a marqué 20 points et les Brooklyn Nets ont regagné la première place de la Conférence Est avec une victoire de 109-104 sur les Boston Celtics vendredi soir.

Irving avait incendié son ancienne équipe pour 77 points en 67 minutes en une paire de victoires cette saison, mais cette fois-ci, il n’a tiré que 4 pour 19, manquant les six de ses 3 points.

Mais il a marqué 15 points, y compris les lancers francs finaux à 1,6 seconde de la fin, et a ajouté 11 passes décisives, neuf rebonds et quatre interceptions alors que les Nets terminaient un balayage de la saison des Celtics, juste le troisième de leur histoire de franchise.

Jayson Tatum avait 38 points et 10 rebonds, mais le faisait surtout seul en première mi-temps, quand il avait 25 des 51 points des Celtics.

Payton Pritchard (22 points) et Marcus Smart (19) l’ont fait après la mi-temps et ont chacun ajouté des points, mais les Celtics n’ont pas pu surmonter 19 revirements qui ont donné à Brooklyn un énorme avantage de 32-0 aux points de rupture rapide.

Les deux équipes étaient privées de deux de leurs trois meilleurs joueurs. Kevin Durant a raté un troisième match consécutif avec une cuisse gauche meurtrie, restant à l’écart avec James Harden (ischio-jambiers droit).

Jaylen Brown a raté son deuxième match consécutif avec une bursite de l’épaule gauche, tandis que Kemba Walker a reposé son genou gauche lors de la deuxième nuit de Boston dos à dos après avoir battu Phoenix jeudi.

Boston a réduit l’avance de 17 points de Brooklyn à 98-95 avec environ 3 1/2 minutes à jouer après 3 points consécutifs de Pritchard et Tatum. Mais Harris a répondu avec un 3 points et Irving a passé devant Jeff Green pour un dunk pour ramener rapidement l’avance à huit.

Green avait 19 points pour Brooklyn, qui n’a gagné que pour la troisième fois en six matchs. Mais c’est assez bon pour reculer devant Philadelphie, qui a chuté trois fois de suite.

Tirant de l’arrière 25-21 après un, les Nets ont ouvert le deuxième quart avec une poussée de 12-3 et ont ensuite marqué huit points de suite pour ouvrir une avance de 55-41. Brooklyn a accumulé un avantage de 17-0 aux points de rupture rapide dans la première mi-temps et a menacé de le faire sauter mais ne pouvait pas contenir Tatum, dont le 3-pointeur avec 3,4 secondes à gauche a plafonné son quart de 16 points et l’a réduit à 60- 51 à la mi-temps.

Les Nets ont repris leur jeu de course, Harris faisant des passes consécutives de 3 points d’Irving pour couronner une poussée de 10-0 qui a poussé l’avance à 86-70 dans la dernière minute de la troisième.

TIP-INS

Celtics: Evan Fournier est revenu après avoir raté neuf matchs consécutifs pour des raisons de protocole de santé et de sécurité, mais a raté les sept tirs. … La blessure de Brown n’est pas grave, mais il n’a pas une amplitude de mouvement complète, a déclaré l’entraîneur Brad Stevens, ajoutant que le garde serait au jour le jour.

Nets: Mike James a marqué huit points après avoir signé un contrat de 10 jours vendredi. Le pro de neuf ans a joué principalement en Europe et a passé les deux dernières saisons avec le CSKA Moscou et a récolté en moyenne 17,8 points en 41 matchs cette saison. … L’entraîneur Steve Nash a dit qu’il était possible mais probablement peu probable que Tyler Johnson (douleur au genou droit) puisse revenir dimanche.

AUCUN REPOS – OU PEUT-ÊTRE CERTAINS – POUR LES WEARY

Avec Durant et Harden blessés, Irving avait disputé plus de 37 minutes en trois matchs consécutifs, y compris des soirées consécutives mardi et mercredi.

« Je ne suis pas à l’aise avec ça, mais je ne sais pas quel choix nous avons », a déclaré Nash. «Nous sommes limités sur nos corps, nous sommes limités sur nos ballhandlers. Nous sommes donc dans cette position difficile en ce moment.

Les Celtics sont dans une situation similaire avec Tatum, mais Stevens a déclaré qu’il aurait un jour de repos dans un proche avenir.

SUIVANT

Celtics: A Charlotte dimanche.

Nets: Hébergez Phoenix dimanche.

