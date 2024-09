« Brooklyn » de John Crowley était une œuvre personnelle difficile

Saoirse Ronan revient sur l’une de ses productions les plus difficiles à ce jour : « Brooklyn » de 2015.

Le film d’époque a été réalisé par John Crowley. L’ancienne enfant star Ronan a déclaré que ce film était sa première production en tant qu’« adulte », mais cela signifie qu’il a également connu quelques difficultés de croissance.

« Je voulais quitter la maison, mais j’avais le mal du pays », a déclaré Ronan au Los Angeles Times« J’ai trouvé ça très dur, mais je ne voulais pas y retourner – c’était littéralement « Brooklyn ». Personne ne m’avait poussé à le faire. [John] Il m’a traité comme un acteur adulte et ça m’a pris une minute et m’a laissé avec un petit bleu.

Bien sûr, l’intrigue de « Brooklyn » semble refléter le calvaire personnel de Ronan. Basé sur le roman éponyme de Colm Toibin, le film se concentre sur Eilis Lacey (Ronan) alors qu’elle émigre d’Irlande à New York dans les années 1950. Ronan a reçu une nomination aux Oscars pour sa performance.

Le réalisateur de « Brooklyn », Crowley, dont le prochain long métrage « We Live in Time » fait déjà parler de lui dans les festivals, a ajouté que Ronan avait donné un « niveau de vulnérabilité émotionnelle » […] « sur le plateau tous les jours » pour le rôle.

« C’était comme regarder quelqu’un se lancer sur une corde raide », a déclaré Crowley. « Et elle a fait en sorte que cela paraisse facile. Bien sûr, ce n’est pas facile. Cela lui a coûté cher. Mais je pense qu’elle avait le sentiment d’exprimer sincèrement quelque chose d’elle-même dans ce rôle et c’est pourquoi il s’est si bien déroulé entre ses mains. »

Il a ajouté à propos de l’actrice de The Outrun : « Elle aurait pu avoir une grande carrière dans le cinéma muet. Elle a simplement cette capacité d’exprimer ses émotions, même si on baisse le son, d’une manière qui reste magique pour moi. »

Ronan apparaîtra prochainement dans le drame de Steve McQueen sur la Seconde Guerre mondiale « Blitz », qui se concentre sur une relation mère-fils avec une « perspective intéressante », comme elle l’a taquiné.

Ronan avait précédemment déclaré à IndieWire qu’elle « s’identifiait à tout » concernant son personnage de « Brooklyn ».

« À ce moment-là de ma vie, j’étais en plein dans chaque phrase, chaque aspect de son parcours », a déclaré Ronan. « En fin de compte, je pense que c’était une bonne chose, mais à l’époque, c’était assez bouleversant. C’est comme être face à un miroir à quelques centimètres de votre visage et vous ne pouvez pas détourner le regard. Mais c’était vraiment formidable. »

Elle a ajouté : « C’est le genre de chose qui n’est pas hollywoodienne dans ce film. [Director] John me l’a dit pendant les répétitions avant de commencer, et je m’en souviendrai toujours. C’est ainsi que ce film parle d’une fille qui a un tel parcours qu’à la fin, elle est une femme, et elle est confrontée à deux choix et c’est à elle de faire ce choix elle-même. Et aucun choix ne sera meilleur ou pire. […] « J’espère que lorsque les femmes iront le voir, elles se sentiront un peu plus fortes et diront : « Bon, j’ai vécu ça aussi, et je suis fière d’avoir pu traverser ça et prendre cette décision moi-même. »