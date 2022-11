Brooklyn DA affecte 1 travailleur sur 5 à la lutte contre la violence à l’égard des femmes

Le bureau permettra la cohérence, a déclaré le procureur de district adjoint Michelle Kaminsky, qui dirige la division. Même si les victimes décident qu’elles ne veulent pas engager de poursuites, le personnel de la division les aidera quand même.

Par exemple, a déclaré Mme Kaminsky, les mères hésitent parfois à signaler la violence domestique parce qu’elles craignent que cela n’attire l’attention des services à l’enfance. “C’est terrifiant que le gouvernement veille sur vous, avec le pouvoir de vous enlever vos enfants”, a déclaré Mme Kaminsky.

La division est “vraiment, vraiment intelligente”, a déclaré Liz Roberts, directrice générale de Safe Horizon, le plus grand fournisseur de refuges contre la violence domestique de la ville, qui travaille en étroite collaboration avec les bureaux des procureurs et les commissariats de police.

“En réunissant tous les professionnels qui se concentrent sur ce type de cas sous un même parapluie, cela pourrait renforcer le travail qu’ils font”, a-t-elle déclaré.

Lors de la condamnation, retenant ses larmes et prenant des pauses, la femme du Pakistan a déclaré au juge que son ex-mari l’avait amenée à New York, où ils avaient emménagé dans un appartement de deux chambres qu’ils partageaient avec sept de ses proches.

Il a pris son passeport et son téléphone, la coupant de son père et de sa sœur, à des milliers de kilomètres de là. Il est devenu émotionnellement et physiquement violent, a-t-elle déclaré. Il lui a fallu du temps pour se rendre compte qu’elle pouvait signaler à la police ce qu’elle vivait.

Lorsque les agents sont arrivés un soir de mai de l’année dernière, elle a été emmenée à l’hôpital Mount Sinai, à Manhattan, pour y être soignée pour des lacérations à la bouche et des douleurs à la tête et au cou, selon un porte-parole du procureur de district. Son mari a été arrêté cette nuit-là. Il a ensuite été condamné.