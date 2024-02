Brooklyn Brownstone de la designer d’intérieur Danielle Fennoy

Nous pouvons gagner des revenus grâce aux produits disponibles sur cette page et participer à des programmes d’affiliation.

Enfant, architecte d’intérieur Danielle Fennoy Je pensais que la plupart des autres enfants passaient leurs week-ends à parcourir les allées de Home Depot, à peindre les sols au pochoir et à décaper la peinture des rebords de fenêtres. C’est ce que sa mère, une scientifique et un très bon jardinier, et son père, un DJ de radio ayant l’habitude d’acheter des rénovations, aimaient faire pour s’amuser – et ils voulaient aussi laisser leur fille participer à l’action.

«Mes parents m’ont laissé concevoir ma salle de bain quand j’étais au lycée, ce qui est un peu fou», dit-elle, se souvenant du marbre poli et des accents dorés qu’elle a choisis. “Je ne dirais pas que c’était mon meilleur travail.” Même lorsqu’elle étudiait la psychologie à l’Université Denison, elle jouait avec les meubles du spacieux dortoir à trois lits superposés qu’elle avait pour elle toute seule (les avantages d’être RA). Puis, impatiente de vivre sur la côte Est, Fennoy a postulé au Pratt Institute de New York et tout a commencé à s’enclencher. “Je pense que cela a toujours été là, mais j’ai ensuite compris que cela pouvait être une carrière”, explique Fennoy, qui dirige aujourd’hui l’entreprise. Réorganiser.

Puis, comme le raconte l’histoire, alors qu’on vit à Brooklyn depuis tant d’années, son mari, Jevaun Howell, a attrapé le virus de la pierre brune. La première réaction de Fennoy fut : Absolument pas, c’est trop de travail. Mais en 2016, il était clair que leur appartement à Prospect Heights était devenu trop grand, principalement à cause de l’arrivée de leur fils, Zidane. « Nous avons perdu dans de nombreuses guerres d’enchères, mais lorsque nous nous sommes lancés dans celle-ci, nous nous sommes sentis comme chez nous », se souvient Fennoy. Il y avait une cour arrière qui parlait à Howell (c’est le grill de la famille) et deux appartements bonus qu’ils louent actuellement à des locataires.

Fennoy a immédiatement rénové la cuisine. Vous ne pouvez pas lui en vouloir : les armoires étaient en stratifié perlé, le réfrigérateur bloquait les belles moulures des fenêtres et la péninsule coupait la pièce en deux. Mais rapidement, elle s’est rendu compte que les armoires de stock qu’ils avaient achetées ne résistaient pas bien. « Nous avons désormais une cuisine pseudo-personnalisée dont nous sommes très satisfaits, mais si nous avions été plus patients, nous n’aurions pas eu à le faire deux fois », explique le designer.

La plupart des autres projets ont été découpés en petits morceaux au fil des ans. Cette approche lente mais régulière a permis à Fennoy de se lancer dans la personnalisation. D’une part, le couple a transformé ce qui était autrefois désigné comme chambre d’enfant en suite principale. La chambre au rez-de-jardin abrite désormais un lit de rangement peu encombrant et des tables de nuit minimalistes de fabrication italienne.

Le papier peint dégradé est sa propre création à laquelle elle a confié Papiers peints et textiles Twenty2 avec donner vie. «Je me demandais, comment pouvons-nous obtenir cet équilibre entre lumière et invitation, ainsi que maussade et somnolent?» elle dit. Le traitement est inspiré des illustrations du livre pour enfants Le Jour de neige, mais Fennoy et Howell appellent en plaisantant leur espace la « pièce statique » car il ressemble également à un écran de télévision cassé. «Nous dormons le mieux possible, et nous n’avons pas non plus l’impression d’être dans une pièce noire», dit-elle.

Bien que le papier peint sur mesure leur soit réservé, Fennoy espère que les gens qui passent devant la maison auront un aperçu de ce qui se passe dans leur salon. « Vous en dites beaucoup sur vous avec votre art », dit-elle. Au printemps 2020, la mort de George Floyd pesait lourdement sur son esprit et Fennoy a canalisé toutes les émotions qu’elle ressentait à l’époque pour acheter un grand Jamele Wright tapisserie. Entre les nuances percutantes d’orange et de violet se trouvent des lignes de la comédie musicale primée aux Tony Le magicien. «Je voulais vraiment une œuvre d’art provocatrice, mais je voulais aussi quelque chose qui n’allait pas me rendre triste, et donc je me disais, j’avais besoin que cela parle de la joie des Noirs», explique Fennoy. La présentation décontractée de la pièce (elle est livrée enroulée dans une boîte et suspendue à des œillets à vis) permet de la déplacer facilement vers un autre endroit de la maison si elle choisit un jour de redécorer.

La seule chose qui ne bouge pas dans cette pièce ? Le tapis de 26 pieds de long (!) qui se poursuit dans le coin salon adjacent. Fennoy a conçu le revêtement de sol avec Tapis et Kilim et a précisé les endroits où elle souhaitait voir une touche plus de couleur ou un éclat de motif supplémentaire. Elle se sentait bien de faire des folies avec une pièce personnalisée, étant donné sa Ligne Roset. Canapé Plume était gratuit (un client en avait un de rechange qu’il avait du mal à donner à cause d’une tache sur son revêtement gris). Fennoy a proposé de l’acheter, mais ils lui ont dit de ne pas s’inquiéter, puis elle a rapidement acheté une couverture de couleur prune pour soigner l’imperfection. « C’est vraiment génial pour les siestes », admet-elle.

Au-delà du vaste espace de vie, la cuisine ensoleillée dispose de deux unités de rangement flottantes et d’une porte donnant sur la cour. Au-dessus des armoires, une grande enseigne au néon indique « Winner Winner » – une blague intime entre Fennoy et son mari. Lorsque Howell fait griller du poulet, Fennoy lui lancera une ligne de « dîner de poulet gagnant-gagnant ». «En fait, il déteste quand je le dis», dit-elle en riant. Mais une partie de sa devise en matière de création est qu’elle aime rire à travers ses projets. « Que ce soit la mienne ou celle d’un client, je pense que c’est important », note-t-elle. Zidane, aujourd’hui âgé de 10 ans, partage également le sens de l’humour de ses parents : il aime dire que le banc de la salle à manger (ou poste de devoirs) a l’air couvert de pois aux yeux noirs. En réalité, il s’agit d’un morceau de tissu ciré africain enduit de polyuréthane, lui donnant l’apparence d’une surface peinte. “Vous pouvez y renverser des spaghettis ou des projets artistiques, c’est super pratique”, ajoute Fennoy.

Poursuivant son approche patiente, Fennoy s’est installée dans la chambre de Zidane, remplaçant finalement le carrelage en ruine autour de sa cheminée par du marbre et accrochant une impression de Camilla Perkins sur la cheminée, un clin d’œil à sa couleur préférée, le rouge. Il se trouve également qu’il est son client le plus décontracté à ce jour. « C’est l’enfant le plus élogieux de la planète », déclare Fennoy. Si le design ne lui semblait pas déjà naturel à son âge, c’est désormais le cas.

