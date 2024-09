Brooklyn Beckham veut prendre le contrôle de l’industrie alimentaire alors que le chef en herbe fait un choix commercial avisé

Brooklyn Beckham a révélé sa dernière évolution de carrière : son objectif est de prendre le contrôle de l’industrie alimentaire.

L’aîné des enfants de David et Victoria Beckham a été footballeur, photographe et, plus récemment, chef cuisinier.

Et même si Brooklyn n’est pas encore prêt à jeter son tablier, il a révélé son intention de se lancer dans la production.

Brooklyn, marié à l’héritière milliardaire américaine Nicole Peltz, s’apprête à lancer sa propre « marque Beckham ».

Ses projets pour la gamme d’aliments et de boissons Cloud 23 ont été révélés pour la première fois par MailOnline en janvier – et maintenant il porte un T-shirt avec « Cloud 23 » dessus et un logo chérubin (qui semble avoir été copié sur le design de l’un de ses premiers tatouages).

Le chef en herbe Brooklyn Beckham, 25 ans, a révélé sa dernière évolution de carrière (photographié portant une chemise « Cloud 23 » – le nom de sa future marque)

L’aîné des enfants de David et Victoria Beckham a été footballeur, photographe et, plus récemment, chef cuisinier

Et même si Brooklyn n’est pas encore prêt à jeter son tablier, il a révélé son intention de se diversifier dans le domaine de la production.

Beckham junior a confirmé son intention de lancer un produit « dans le secteur alimentaire » lors d’une interview en juin, affirmant qu’il serait lancé en septembre chez Whole Foods.

Il y a eu un retard, après la mort de Nala, le chihuahua appartenant à Brooklyn et sa femme, en juin, mais le jour du lancement est désormais imminent.

Alors, quel sera le premier produit ? Eh bien, je peux également révéler que Peltz Beckham LLC, qui est sa société, a maintenant une filiale appelée Buster Hot Sauce Inc. — ce qui semble être un indice lourd de sens.

Brooklyn a dit Dans le style magazine de juin sur ce produit alimentaire dont la version n’a pas encore été confirmée : « C’est sympa, car c’est très varié. Vous pouvez l’utiliser dans des margaritas épicées, sur du poulet, sur des sushis. »

De la sauce piquante ? Sur des sushis ? Aïe.

Il a ajouté : « Je ne peux pas dire exactement de quoi il s’agit, mais cela se situe dans le domaine de la restauration. C’est un projet qui me passionne depuis deux ans et demi, dans lequel j’ai littéralement mis tout mon cœur. Je n’ai jamais travaillé aussi dur sur quoi que ce soit de toute ma vie. »

Il a également investi ses propres fonds dans le projet. « J’ai dû trouver un distributeur… Trouver un PDG est très difficile, surtout pour une start-up. La première année, j’étais seul – j’ai investi beaucoup d’argent pour démarrer tout seul – et puis, il y a peut-être moins d’un an, j’ai trouvé des investisseurs. »

Buster est le surnom donné à Brooklyn par son parrain Sir Elton John et c’est ainsi que toute sa famille l’appelle encore.

Brooklyn, marié à l’héritière milliardaire américaine Nicole Peltz, se prépare à lancer sa propre « marque Beckham »

Beckham junior a confirmé son intention de lancer un produit « dans le secteur alimentaire » lors d’une interview en juin, affirmant qu’il serait lancé en septembre dans Whole Foods

Il y a eu un retard, après la mort de Nala, le chihuahua appartenant à Brooklyn et sa femme, en juillet, mais le grand jour est désormais imminent (Brooklyn photographié avec son chien restant)

Cela survient après que le père de Brooklyn, David, ait exprimé son incrédulité d’avoir remporté un Emmy Award pour sa docu-série Netflix après qu’elle ait été nominée dans cinq catégories distinctes.

L’ancien footballeur, 49 ans, et sa femme Victoria, 50 ans, ont été nominés pour le documentaire Netflix 2023 Beckham, épisode What Fait David Run.

Aux Creative Arts Emmys de Los Angeles samedi, les docu-séries ont triomphé dans la catégorie Série documentaire ou non-fiction.

Et mardi, David s’est rendu sur Instagram pour partager une série de clichés, montrant fièrement son nouveau prix brillant.