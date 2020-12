Brooklyn Beckham aurait été incité à un nouveau cheminement de carrière en tant que mannequin.

Le photographe en herbe semble avoir changé d’avis au cours de sa carrière.

Maintenant, la célèbre progéniture a fait appel à l’expert de renommée mondiale Robert Ferrell pour lancer sa carrière de mannequin.

Ferrell a représenté Kate Moss pendant 22 ans et a travaillé avec d’autres grands noms de mannequins.

Une source a déclaré au Sun: «Brooklyn a un visage reconnaissable maintenant et est très demandée dans le monde de la mode, d’autant plus qu’il est le fils de David et Victoria.







(Image: Getty Images pour Roc Nation)



«Il a l’un des plus grands noms de l’industrie pour l’aider à se développer et à lui conclure des affaires lucratives.

«C’est une décision prometteuse.»

Mirror Online a contacté le représentant de Brooklyn Beckham pour plus de commentaires.







(Image: Getty Images)



Ses espoirs de devenir photographe ont apparemment été anéantis lorsque son livre What I See a été ridiculisé en 2017.

Le fils de David Beckham et de Victoria a ensuite abandonné ses cours de photographie à la Parsons School of Design de renommée mondiale en 2018.

À l’époque, on disait que la star avait le mal du pays alors qu’elle étudiait de l’autre côté de l’étang à New York.







(Image: nicolapeltz / Instagram)



Plus récemment, ses photographies de David Attenborough ont été critiquées par des critiques sévères lorsque les clichés ont été publiés plus tôt cette année.

Dans sa vie personnelle, il est joyeusement fiancé à Nicola Peltz.

Le couple a reporté leur mariage jusqu’en 2022.

Mais les deux hommes ont prévu d’organiser deux cérémonies pour marquer l’occasion spéciale.