Brooklyn Beckham et sa fiancée Nicola Peltz auraient conclu un accord prénuptial pour protéger leur fortune après leur mariage.

Le fils de 21 ans de l’ancien capitaine anglais David Beckham est sur le point d’épouser sa fiancée de 25 ans, qui est l’héritière d’une fortune milliardaire.

On pense que les Beckham valent 335 millions de livres sterling et le couple aurait conclu un accord pour quitter le mariage «avec ce qu’ils y mettaient» s’ils se séparaient.

Une source a déclaré au Sun: «Les prenups peuvent ne pas sembler particulièrement romantiques, mais aux États-Unis, ils sont incroyablement courants et la famille de Nicola a tous des accords en place avec leurs partenaires.

«La décision de Brooklyn et Nicola de légaliser était entièrement mutuelle.»

L’idée d’avoir un contrat de mariage peut provenir de certaines des relations précédentes de Brooklyn, qui n’étaient peut-être pas uniquement par amour.

La différence cette fois est aidée par le fait que Nicola est motivée par l’argent ou la renommée des Beckham car elle a sa propre carrière et sa famille vaut plus de trois fois celle de Victoria et David.

Il a été rapporté que la paire avait déjà signé le contrat car ce n’était « pas compliqué ».

Brooklyn a rencontré Nicola au Coachella Music Festival en Californie en 2017 et ils ont annoncé leurs fiançailles en juillet après une relation de 11 mois.

Il est prévu d’organiser deux cérémonies de mariage différentes, afin que les deux côtés de la famille puissent profiter des noces sans avoir à traverser l’Atlantique.

David et Victoria accueilleront celui du Royaume-Uni dans les Cotswolds, où ils vivent, tandis que le père de Nicola, Nelson, qui vit avec sa troisième femme, pour le mannequin Claudia Heffner Peltz, et a eu dix enfants, verra sa fille se marier en Floride.

