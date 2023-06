Brooke Vincent tout sourire alors qu’elle retourne sur le plateau de Coronation Street

BROOK Vincent était tout sourire alors qu’elle faisait son retour sur le plateau de Coronation Street.

L’actrice de savon, 30 ans, a quitté l’émission ITV de longue date en 2019 et n’est pas revenue depuis.

ZenPix

ZenPix

TVI

Cependant, après avoir déjeuné dans le quartier près des studios du feuilleton, Brooke est venue dire bonjour à d’anciens collègues.

La star de Sophie Webster a été photographiée devant les célèbres pavés de Salford, Manchester.

On pouvait la voir sourire et rire tout en portant une jupe et un t-shirt en cuir noir.

Bien qu’elle ne soit plus sous contrat avec ITV, la porte est très ouverte pour le retour de Brooke.

Le Sun comprend que Brooke ne reviendra pas à la série pour le moment.

Les téléspectateurs de Coronation Street ont regardé Sophie se diriger vers Columbia pour voyager avec Kate Connor après avoir hérité de milliers de livres de sa tante Vi.

Elle a été trompée par son amante Paula Martin, qui a dit à Sophie qu’ils partiraient tous les deux pour l’aventure.

Mais Paula – ayant reçu matière à réflexion de la sœur de Kev, Debbie – a révélé à la dernière minute qu’elle n’irait pas. Elle n’avait pas non plus prévu de le faire.

L’aigle légal s’est rendu compte que le cœur de Sophie était tourné vers les voyages et qu’elle ne faisait que la retenir.

Ils se sont dit au revoir avec émotion avant que Sophie ne parte.

Brooke a récemment admis qu’elle « ne se sentait pas belle » alors qu’elle s’ouvrait sur ses insécurités.

L’actrice – qui est maman de Mexx, 3 ans, et de Monroe, 22 mois, avec le fiancé du footballeur Kean Bryan – a parlé de ses « décrochements », disant qu’elle « aurait aimé avoir de plus grandes lèvres et des oreilles repliées ».

ZenPix

Le Sun comprend que Brooke ne revient pas à la série pour le moment[/caption]