Brooke Vincent révèle si elle reviendra à Coronation Street trois ans après avoir arrêté d’avoir des enfants

L’ANCIENNE star de Coronation Street, Brooke Vincent, semble avoir exclu un retour aux Cobbles.

L’actrice de Sophie Webster, 30 ans, a joué pour la dernière fois dans la série il y a trois ans, avant de partir pour être la mère de son fils Mexx.

Brooke Vincent n’a pas l’intention de retourner à Corrie[/caption]

Et en 2021, elle et le fiancé du footballeur Kean Bryan ont accueilli leur deuxième garçon, Monroe.

Dans une interview avec OK !, Brooke a admis qu’il était trop difficile d’équilibrer la vie de famille avec la nature exigeante du savon.

Elle a déclaré: «Pour moi, Corrie sera toujours à la maison, mais Corrie est en cours – elle est là pour toujours. Ils n’ont pas de date de fin. Donc pour moi, les petits projets seront faisables car ils ont une date de début et une date de fin.

“C’est difficile avec Corrie parce que ça se passe à Manchester et je ne sais pas où Kean sera la saison prochaine. Je ne veux pas être dans une situation où l’un de vous doit rester à un endroit et l’autre ailleurs, surtout quand les garçons sont si jeunes. Je pense que n’importe où pourrait être une petite aventure avant que nous devions nous installer et chercher des écoles et donner aux enfants cette stabilité.

Brooke a fait ses débuts à Corrie à seulement 11 ans et a déclaré que la série avait toujours eu la priorité dans sa vie.

Lorsqu’elle est devenue maman, ces priorités ont changé et l’inflexibilité du tournage de l’émission de longue durée l’a obligée à faire un choix.

« Le plus difficile avec Corrie, c’est que les heures ne sont pas normales de 9 h à 17 h, ou vous ne pouvez pas travailler à temps partiel ou vous ne pouvez pas commencer après 10 h », a déclaré Brooke. « Il n’y avait physiquement aucun moyen que je puisse le faire sans avoir une nounou. Et il y a aussi le football de Kean. Je ne voulais pas la pression de prendre ces décisions alors que je ne savais pas comment j’allais me sentir.

« Je ne voulais pas que cela affecte mon temps avec mon premier bébé. Je pensais que pendant que je pouvais m’éloigner, je l’ai fait, et j’ai senti que c’était la meilleure décision pour moi et ma famille à l’époque.

La star britannique a déjà fait allusion à un retour d’acteur sur le podcast The Secret To… de Vicky Pattison, mais tout rôle devrait s’intégrer à sa vie de famille.

Elle a déclaré: «Les garçons ont besoin de moi à la minute, je n’ai pas l’engagement en moi de dire à Corrie« laissez-moi revenir ».

“Corrie était et est très active quand vous êtes occupé et ça me fait rire parce que je sais que tout le monde a des enfants, mais je me dis : j’ai des enfants, donc je ne peux pas venir à ce moment-là. J’ai des enfants.

Brooke a deux fils avec le footballeur Kean Bryan[/caption]