Brooke Vincent de Corrie révèle un élégant tatouage hommage à ses fils

La star de CORONATION Street, Brooke Vincent, a révélé son élégant tatouage hommage à ses deux fils à ses fans sur les réseaux sociaux.

L’actrice – qui est surtout connue pour jouer Sophie Webster sur le feuilleton ITV – s’est rendue sur Instagram mardi pour montrer l’encrage.

Brooke partage deux fils avec son fiancé Kean Bryan[/caption] Instagram

La star a montré son doux encrage sur Instagram[/caption]

Brooke, 30 ans, a pris une photo de l’intérieur de son bras montrant deux élégantes lettres M placées l’une à côté de l’autre à l’encre.

L’air rouge et brut, la star de la télévision a tagué le salon de tatouage sur la photo de son nouveau tatouage pour ses garçons Mexx, deux ans, et Monroe, un.

La mère de deux enfants – qui partage ses fils avec son partenaire Kean Bryan – a simplement sous-titré le cliché avec le même lettrage.

Ses amis et ses fans ont inondé la section des commentaires pour jaillir du petit tatouage, y compris certains de ses amis les plus proches du savon.

Parmi eux se trouvait Adam Thomas, qui est connu pour jouer Adam Barton dans Emmerdale, qui a plaisanté : “J’aime aussi les M&Ms !”

“Mignon et chic”, a ajouté un fan sous la photo, tandis qu’un autre a ajouté: “J’adore un tatouage significatif. Magnifique!”

Brooke a récemment lancé à son plus jeune fils Monroe une adorable fête avec des ballons à gogo alors que le tout-petit célébrait son premier anniversaire.

La star – qui s’est fiancée à son babydaddy Kean plus tôt cette année – a tout mis en œuvre pour l’événement en plein air dans son jardin.





Tot Monroe, qui a des yeux bleus saisissants, était tout sourire alors qu’il captait l’attention lors de sa journée spéciale, hébergée à la maison.

L’année a été heureuse pour la famille, Brooke et Kean ayant récemment révélé qu’ils allaient se marier.

Faisant la grande révélation, Brooke a posté une jolie vidéo montrant un dessin d’empreintes de mains sur papier, avec les mots à côté du contour de sa main avec une bague, “Mrs Bryan to be”.

La star a légendé son message: “Coming Soon … The Bryans.”

Cela survient alors que le favori de Corrie a exclu de faire un retour dans les Cobbles.

Brooke a déclaré: “Les garçons ont besoin de moi à la minute, je n’ai pas l’engagement en moi de dire à Corrie” laissez-moi revenir “.

“Corrie était et est très active quand vous êtes occupé et ça me fait rire parce que je sais que tout le monde a des enfants, mais je me dis : ‘J’ai des enfants donc je ne peux pas venir à ce moment-là. J’ai des enfants.’

Brooke a pris une pause de Weatherfield en 2019 alors qu’elle attendait son premier enfant.

Elle est tombée à nouveau enceinte de Monroe, maintenant neuf mois, peu de temps après avoir signifié qu’elle a maintenant deux enfants de moins de deux ans avec son partenaire de six ans.

Brooke est surtout connue pour son apparition sur Coronation Street[/caption]