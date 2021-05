Brooke Vincent de Coronation Street rend un hommage émouvant à son petit ami Kean après avoir donné naissance à son deuxième fils

BROOKE Vincent a rendu un hommage émouvant à son petit ami footballeur Kean Bryan après avoir accueilli leur deuxième fils mardi.

La star de 28 ans a annoncé hier l’arrivée en toute sécurité de bébé Monroe sur Instagram, avec elle et Kean déjà maman et papa du tout-petit Mexx.

Et l’actrice a admis que voir Kean être le père de ses enfants «signifie tout» alors qu’elle partageait un doux cliché du sportif berçant tendrement leur nouveau-né.

Sur la photo en noir et blanc, Kean regarde avec adoration son petit garçon, allongé paisiblement dans ses bras.

Brooke a écrit: «Te voir aimer nos bébés comme tu le fais signifie tout pour moi. Le meilleur papa.

Les deux stars ont commencé à se fréquenter en 2016 et ont emménagé ensemble deux ans plus tard.

En octobre 2019, ils ont accueilli leur premier enfant ensemble, et Brooke a choqué les fans lorsqu’elle a révélé qu’elle était enceinte de son deuxième un peu plus d’un an après l’accouchement.

La comédienne Sophie Webster a déclaré à l’époque: «Je suis assez froide à ce sujet. J’ai vraiment de la chance avec Mexx, car c’est un bon bébé.

«Mais je me dis simplement: ‘Vous n’avez pas d’autre choix!’ Donc, s’il est debout toute la nuit à pleurer, je ne peux le donner à personne, alors je dois juste m’en occuper.

«C’est un avantage de les avoir ensemble et de grandir ensemble – c’est ce que je voulais vraiment.»

Hier, la beauté a partagé une photo des jambes de bébé Monroe alors qu’elle annonçait sa naissance à ses abonnés sur les réseaux sociaux.

La fière maman a écrit: « Le matin du mardi 4 mai à 8h14; exactement en même temps que son grand frère. Notre petit garçon est venu au monde.

«Monroe SJ Bryan, tu as ajouté tellement d’amour et de bonheur à notre petite famille! Moi, ton papa et ton grand frère sont tous adorés de toi «

Brooke était toujours en congé de maternité de Coronation Street lorsqu’elle est de nouveau tombée enceinte, une source nous disant précédemment qu’elle prévoyait de s’éloigner de deux ans des pavés.

Ils ont expliqué à l’époque: «La porte est ouverte pour que Brooke revienne quand elle le souhaite, mais ce ne sera pas avant la naissance et donc les dirigeants regardent de manière réaliste l’été prochain avant qu’elle ne soit en mesure de commencer à parler de son travail à Corrie.

«Cela voudra dire qu’elle est loin du savon depuis deux ans.»

S’exprimant sur une histoire Instagram Q&A l’année dernière, Brooke a admis: «Je ne suis pas trop sûr [when I’ll be back] pourtant, comme je n’ai pas pris de maternité typique.

«Je suis sur Corrie depuis que j’ai 11 ans, c’est donc agréable de passer du temps avec mon nouveau bébé et dans notre nouvelle maison avant de rentrer. Espérons que pas trop longtemps.