Brooke Vincent de Coronation Street est époustouflante en maillot de bain élégant alors qu’elle partage un adorable cliché avec ses deux enfants

La star de CORONATION Street, Brooke Vincent, est sensationnelle dans un maillot de bain élégant alors qu’elle pose avec ses deux enfants.

L’actrice, 30 ans, porte un élégant deux-pièces en vichy orange alors qu’elle câline ses deux fils Mexx, deux ans, et Monroe, un, lors d’une pause en famille.

Brooke Vincent partage deux fils avec son fiancé Kean Bryan[/caption]

Brooke – qui a joué Sophie Webster sur le feuilleton ITV – a complété son look avec des colliers superposés, des boucles d’oreilles en or et du vernis à ongles pêche.

On la voit rayonnante alors qu’elle plonge ses pieds dans la piscine et tient doucement son plus jeune fils près d’elle.

Les copains de la star du savon de Brooke n’ont pas tardé à commenter l’adorable cliché, avec Ryan Thomas écrivant: “Unreal”.

Les anciennes co-stars Michelle Keegan, Helen Flanagan et Ellie Leach ont publié des émojis cardiaques.

Brooke, qui s’est fiancée à son partenaire Kean Bryan, 26 ans, plus tôt cette année, a récemment commencé à vendre certains de ses vieux vêtements pour moins de 5 £ en ligne, alors qu’elle fait une pause dans les célèbres pavés.

La star du savon vend tous ses vieux vêtements sur le marché en ligne, Vinted.

Certains des articles que Brooke vendait coûtaient aussi peu que 3 £.

Cela vient après que l’actrice britannique ait fait allusion à un retour d’acteur.

L’actrice de Coronation Street n’a pas été vue à l’écran depuis qu’elle est partie pour avoir son premier enfant, Mexx, en 2019.

Après avoir eu son deuxième fils, Monroe, l’année dernière, Brooke a évoqué la possibilité de revenir au théâtre plus tôt cette année.

Elle a dit à Vicky Pattison sur son podcast The Secret To… : “Les garçons ont besoin de moi à la minute, je n’ai pas l’engagement en moi de dire à Corrie ‘laisse-moi revenir’.

“Corrie était et est très active quand vous êtes occupé et ça me fait rire parce que je sais que tout le monde a des enfants, mais je me dis : j’ai des enfants, donc je ne peux pas venir à ce moment-là. J’ai des enfants.

L’actrice de Sophie Webster, Brooke Vincent, a fait allusion à un retour aux célèbres pavés de Coronation Street[/caption]