Brooke Shields s’est cassé le fémur et partage une vidéo de récupération apprenant à marcher à nouveau: «  Commencer à réparer  »

Brooke Shields a publié dimanche une vidéo bombe et une annonce de blessure, affirmant sur Instagram qu’elle s’était cassé le fémur.

Shields, 55 ans, a publié une vidéo Instagram en robe d’hôpital montrant l’actrice, qui a dansé à Broadway, faisant des pas extrêmement hésitants avec des béquilles en métal, des chaussettes antidérapantes visibles sur ses pieds.

« Je me suis cassé le fémur. Commençant à guérir », a écrit Shields. « Quel que soit votre défi, faites un choix positif, pour vous-même, pour aller de l’avant. #BeginningisNow. »

Shields n’a donné aucune indication sur la cause de la blessure de son fémur, ou os de la cuisse, le plus gros os du corps humain. Elle n’a pas non plus donné de calendrier pour la blessure et la guérison.

USA Today a contacté les représentants de la presse de Shield pour de plus amples commentaires et élaboration.

La vidéo a envoyé des ondes de choc dans la communauté hollywoodienne.

« Désolé! Courage … c’est dans votre sang. Envoi d’amour », a commenté l’actrice Glenn Close sur le post Instagram.

« Je suis vraiment désolée, dites-moi comment vous allez », a écrit Sharon Stone, qui a proposé d’apporter de la nourriture.

«Je suis tellement contente d’avoir pu te voir bébé, tu étais si belle et belle et je sais que c’est difficile», a écrit le mannequin Helena Christensen.

Dans des publications récentes sur Instagram pendant la pandémie, le modèle de jeans Calvin Klein, Shields, a discuté de s’entraîner pendant la pandémie pour rester en forme.

« Mon approche de l’entraînement vient davantage d’une approche de réadaptation parce que j’ai eu une arthroplastie partielle du genou et je me prépare en quelque sorte à avoir une arthroplastie complète du genou sur mon autre genou », a expliqué Shields dans un article. « Cela découle vraiment de L’aspect entretien de continuer à activer mes muscles. Cela a vraiment commencé lorsque j’ai appelé mon entraîneur et lui ai dit: «S’il vous plaît, pouvez-vous FaceTime avec moi et me dire ce que je peux faire? Et cela a grandi à partir de là.