Brooke Shields renverse le thé sur le parcours mode de sa fille avec des conseils « hilarants »

Brooke Christa Shields, qui s’appelle Brooke Shields, a récemment donné des conseils « hilarants » à sa fille, Grier Henchy, avant ses débuts sur le podium.

Selon Personnesla star de 59 ans a exprimé ses pensées lorsque sa fille de 18 ans, Grier Henchy, a fait ses débuts sur le podium lors du défilé Tommy Hilfiger à la Fashion Week de New York le 18 septembre 2024.

Exprimant ses sentiments au point de vente, la Lagon Bleu L’actrice a déclaré : « J’ai été époustouflée par ma fille. Je l’étais vraiment. »

« Parce que je ne peux pas coacher ça. Comment pourrais-je marcher comme ça ? » a-t-elle ajouté.

Shields a expliqué que poser pour des photos dans un magazine était très différent de marcher sur un podium et qu’elle ne pouvait donc pas donner beaucoup de conseils à sa plus jeune fille.

Cependant, le Soudain, Susan L’actrice a révélé qu’elle avait donné à Grier « un conseil hilarant ».

Rappelant la conversation mère-fille, Shields a partagé : « [Grier] dit : « Que dois-je faire ? » Et je dis : « J’ai l’air affamé et en colère. »

« Elle dit : ‘Tu n’es d’aucune aide.’ Je me dis : « Je n’ai jamais défilé sur le podium, je ne sais pas comment faire ça », a ajouté Shields.

La fière maman a ajouté : « Mais elle a pris cela très au sérieux. Elle a pris l’éducation de celui qui allait la lui donner, et elle ne pensait pas qu’elle savait mieux, ce dont j’étais très fière. [of] ».

De plus, Shields était initialement très incertain quant au choix de carrière de Grier, et dans une interview en 2023 sur Vivez avec Kelly et Mark, elle a avoué qu’elle « s’était battue pendant si longtemps ».

« C’est une industrie tellement différente maintenant qu’elle ne l’était. Elle s’intéresse aux défilés, et c’est brutal. Je n’ai jamais fait de défilés. Je ne pense pas que j’aurais été capable de gérer ça », a-t-elle conclu en exprimant ses craintes.

Il est pertinent de mentionner que Shields a rencontré l’écrivain de télévision Chris Henchy par l’intermédiaire d’amis communs en 1999. Ils se sont mariés en 2001 et ont eu la chance d’avoir deux filles, Rowan Francis Henchy et Grier Hammond Henchy, respectivement en 2003 et 2006.