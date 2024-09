Brooke Shields parle de « mauvaise décision de mère » après avoir « tendu une embuscade » à sa fille

Brooke Shields admet avoir pris sa fille au dépourvu avec son nouveau documentaire.

L’actrice, qui a parlé de sa vie dans Pretty Baby, dit qu’elle a bouleversé sa fille car elle se sentait prise en embuscade.

Brooke dit que ses filles Grier, 18 ans, et Rowan, 20 ans, avec son mari Chris Henchy.

S’adressant à Jennie Garth sur le podcast « Choose Me », l’actrice a déclaré : « Et j’ai été le vecteur d’une conversation plus large. Et cela, pour moi, est le plus beau cadeau de tous », partage-t-elle fièrement.

Garth demande alors : « Vos filles ont-elles compris la raison pour laquelle vous l’avez fait ? »

« L’une d’elles l’a fait, l’autre non », admet Shields, notant que sa fille cadette Grier « sera toujours en colère contre moi ».

Elle dit que la jeune fille de 18 ans s’est sentie « prise au piège par ces informations ».

Brooke admet : « C’était une mauvaise décision de ma part en tant que mère. »

« Je ne l’ai pas piégée et elle n’aime pas être surprise. Elle s’est sentie un peu embarrassée », poursuit la mère de deux enfants.

« Je pensais que tout irait bien. Je me suis dit : « Elle connaît sa mère. Sa mère est en bonne santé et n’a pas de problème. » Je pensais qu’elle serait capable de nous regarder maintenant et de penser : « Waouh, vous avez fait un long chemin » et « N’est-ce pas génial ? » », raconte Brooke.