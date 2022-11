Brooke Shields montre son corps tonique en maillot de bain rouge pour le plongeon glacé de Thanksgiving

Brooke Shields a franchi le pas polaire un peu tôt cette année.

L’actrice et mannequin a célébré Thanksgiving en publiant une vidéo d’elle-même en une-pièce rouge prenant un bain dans une piscine froide.

Dans la vidéo Instagram, sous-titrée “La tradition #thanksgiving continue” accompagnée d’un emoji de dinde et d’un emoji d’un visage bleu glacé, on peut entendre Shields haleter à chaque pas qu’elle fait plus profondément dans la piscine peu profonde. Elle parvient à passer tout son corps, jusqu’aux épaules, sous l’eau pendant quelques secondes, avant de sortir rapidement pour se réchauffer.

Shields a commencé cette tradition l’année dernière, en publiant une vidéo d’elle-même entrant dans la même petite piscine portant le même maillot de bain rouge.

BROOKE SHIELDS S’ENGAGE AVEC DREW BARRYMORE APRÈS QUE BARBARA WALTERS S’EST SENTIR «PRISE D’AVANTAGE»

La baignade glaciale de Shields survient quelques jours seulement après avoir déclaré qu’elle se sentait “profitée” lors de son entretien avec Barbara Walters à l’âge de 15 ans.

Lors d’une récente apparition dans “The Drew Barrymore Show”, la femme de 57 ans a expliqué à quel point elle se sentait mal à l’aise lors de l’interview de 1981 lorsque Walters a commencé à l’interroger sur son corps.

De l’interview, qui a eu lieu après que sa tristement célèbre publicité Calvin Klein a suscité la controverse, Shields a déclaré que Walters “m’a demandé quelles étaient mes mensurations et m’a demandé de me lever, et je me lève, et elle se compare à cette petite fille , et j’ai pensé, ‘Ce n’est pas bien. Je ne comprends pas ce que c’est.’

“Mais j’ai juste, je me suis comporté et j’ai souri et je me suis senti, comme, tellement exploité à bien des égards.”

Shields a déjà parlé de la ligne de questions de Walters, qualifiant la façon dont elle a été interviewée de “pratiquement criminelle” et “pas de journalisme” lors d’un épisode du podcast “Armchair Expert” avec Dax Shepard l’année dernière.

Après que Barrymore ait parlé de ses propres expériences négatives interviewées par Walters, ils ont tous deux clairement indiqué qu’ils n’avaient aucune mauvaise volonté envers la journaliste et avaient toujours le plus grand respect pour elle.

Shields a également été franc sur ses regrets d’avoir dit au monde qu’elle était vierge au début de la vingtaine. Elle a écrit à ce sujet dans son livre de 1985, “On Your Own”, qui parlait de quitter la maison pour la première fois.

Plus tôt ce mois-ci, sur le “Now What?” podcast avec Ali Wentworth, Shields a déclaré : “Je pense que c’était, avec le recul, une erreur de ma part d’être si ouverte sur ma virginité, car elle ne m’a jamais laissée seule”, ajoutant qu’elle est devenue la “vierge la plus célèbre”. dans le monde.”

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Cet aveu a été suivi par Shields interrogé sur sa virginité par “des hommes plus âgés étranges” lors d’entretiens, quelque chose qu’elle a dit à Wentworth était “très effrayant” avec le recul.

“Mais il y avait quelque chose, être dans la ligne de mire à un si jeune âge de cette façon, j’ai acquis une résilience. Cela m’a en quelque sorte préparé à être prêt à tout dans cette industrie, ce qui peut être difficile, ” dit-elle.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Caroline Thayer et Brie Stimson de Fox News Digital ont contribué à ce rapport.