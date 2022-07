Brooke Shields dit que les femmes de plus de 40 ans ne sont «pas représentées» dans sa carrière: «Vous êtes mis au pâturage»

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Brooke Shields a accompli beaucoup de choses dans sa carrière, mais elle ne ralentira pas de sitôt.

Dans un extrait partagé sur InstagramShields, 57 ans, a taquiné une prochaine interview avec Gayle King pour “Oprah Daily” dans laquelle elle a discuté du vieillissement à Hollywood, de sa carrière et de sa plateforme en ligne “Beginning is Now”.

“Je suis toujours dans une carrière, je travaille toujours, je suis ici et j’ai été choqué de voir à quel point j’étais non représenté”, a déclaré Shields à King. “Vous êtes soit [in your] 20 ans et sexy et fabuleux ou vous êtes dans Depends et vous avez un dentier.”

Shields a noté qu’elle croyait “à partir de 40 ans, nous commençons à vivre dans nos vies”, mais la société ne semble pas d’accord.

« Nous ne sommes pas commercialisés ! » dit Boucliers. “Une fois que tu as fini, tu arrêtes de travailler; tu es, comme, mis au pâturage. J’étais furieux par ça.”

La star de “Blue Lagoon” a plongé dans sa marque de style de vie axée sur les femmes dans l’interview. “Quand je pense aux débuts, j’ai l’impression que c’est maintenant”, a-t-elle déclaré. “Je voulais que les femmes puissent ressentir ça.”

“Nous ne demandons pas la permission”, a-t-elle déclaré avant d’encourager toutes les femmes à “essayer de nouvelles choses, à dire regarde combien de temps j’ai vécu et combien j’ai encore”.

L’interview de King and Shields sera diffusée jeudi à 20h00 HE.

En juin, l’actrice est apparue sur le podcast “Verywell Mind” et a parlé à l’animatrice et thérapeute agréée Amy Morin de son expérience de vieillissement aux yeux du public.

“Je combats l’âgisme à Hollywood probablement depuis l’âge de 7 ans”, a déclaré l’homme de 57 ans. “Ça commence alors à Hollywood, mais c’est vraiment… le sex-appeal ne doit pas être seulement la réalité d’une jeune personne, le produit d’être sexy et d’être dynamique et de ne pas être accablé par tant de choses qui vous accablent, que ce soit votre biologique l’horloge, ou la façon dont les choses sont disposées pour vous, parce que c’est ce qui se fait traditionnellement. »

“Tous ces fardeaux changent vraiment… Ils prennent un aspect différent et une signification différente quand ça commence dans la quarantaine”, a-t-elle partagé. “C’est à ce moment-là que j’ai commencé à ne plus perdre de temps sur des choses qui ne me servaient pas ou ne me faisaient pas me sentir bien dans ma peau.”

L’actrice “Endless Love” a parlé à Fox News Digital en 2020 de la façon dont elle abandonne son jean Calvin Klein tant convoité.

“Je peux y entrer, mais ça a l’air douloureux”, a déclaré Shields à l’époque. “Je les ai trouvés récemment, [but] Je pense que la dernière fois que je m’y suis intégré confortablement, c’était probablement pendant que j’étais dans ‘Wonderful Town’ à Broadway [back in 2004]. Ils sont tellement taille haute.”

“Quand j’avais cet âge, j’étais bâti comme un petit garçon”, a poursuivi la star. “Je n’ai aucune envie de m’y intégrer. J’ai eu deux enfants et j’ai pris une forme plus féminine dans laquelle je me sens à l’aise et dont je suis fière.

“Je célèbre qui je suis maintenant, je n’essaie pas d’avoir le corps que j’avais quand j’avais 15 ans. L’un des messages que je veux partager avec d’autres femmes est de vous célébrer. Possédez vos courbes et vos forces, plutôt que d’essayer de regarder comme quelqu’un d’autre ou être maigre. Je préfère être fort et en forme qu’autre chose.

Stephanie Nolasco de Fox News a contribué à ce rapport.