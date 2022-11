Brooke Shields compatit avec Drew Barrymore après s’être sentie « exploitée » par Barbara Walters

Brooke Shields a revisité un moment de son passé où elle s’est sentie “exploitée” par la journaliste estimée, Barbara Walters.

Lors d’une apparition au “Drew Barrymore Show”, Shields et Barrymore ont tous deux félicité Walters pour sa carrière, mais ont également contesté la façon dont leurs entretiens individuels avec le présentateur d’ABC News se sont déroulés alors qu’ils étaient tous les deux de jeunes stars.

En 1981, après sa tristement célèbre publicité Calvin Klein qui a suscité la controverse, Walters a sondé Shields, maintenant âgée de 57 ans, à propos de son corps. Elle n’avait que 15 ans à l’époque. Dans la publicité, Shields dit : “Tu veux savoir ce qui se passe entre moi et mes Calvins ? Rien.”

Shields a déclaré que dans son entretien avec Walters, “Elle m’a demandé quelles étaient mes mensurations. Et m’a demandé de me lever.”

“Et je me lève et elle est comme se comparer à cette petite fille et j’ai pensé:” Là – ce n’est pas bien. Je ne comprends pas ce que c’est. Mais je… me suis bien comporté et j’ai juste souri et je me suis senti tellement exploité à bien des égards.”

Ce n’est pas la première fois que Shields critique Walters. En 2021, elle s’est entretenue avec Dax Shepard sur un épisode de son podcast “Armchair Expert”, où Shepard a souligné que l’interview avec Walters était “exaspérante”, à regarder de nos jours.

“C’est pratiquement criminel, ce n’est pas du journalisme”, a déclaré Shields à propos de la façon dont elle a été interviewée par Walters.

Barrymore, pour sa part, s’est souvenue d’un moment où elle a été interviewée par l’ancien co-animateur de “The View”.

“Je n’ai jamais pensé à Barbara Walters sous un jour négatif et moi non plus, cependant, j’ai regardé cette interview qu’elle et moi avons faite quand j’avais une vingtaine d’années, et elle n’a pas cédé… Elle m’a dit : ‘Parle-moi de la drogue et alcool, parle-moi de ta mère, parle-moi de bisexualité, parle-moi de tout », et je n’arrêtais pas de dire : « Tu sais Barbara, je vais très bien », et c’était cinq, six, sept fois terminé”, a-t-elle raconté.

Malgré l’inconfort évident de sa dernière interview, Barrymore a déclaré “J’adore Barbara Walters”.

“Oh moi aussi”, a convenu Shields.

“Je l’admire vraiment, je l’admire”, a ajouté Barrymore, auquel Shields a répondu “absolument”.