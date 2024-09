Brooke Shields a porté la tenue d’automne toujours chic qu’Angelina Jolie vient de porter

Même si j’aime jouer avec ma garde-robe, je veux aussi des tenues qui me conviennent. Parfois, j’ai besoin de m’habiller en deux minutes, mais je préfère ne pas en avoir l’air. C’est dans ces cas-là que je me tourne vers mes combinaisons éprouvées. Pour moi, ce sont des jeans à jambe large, une chemise boutonnée et des talons. Pour Brooke Shields et Angelina Jolie, c’est un trench et des bottes hautes noires, une association que je suis tout à fait prête à copier cet automne.

Brooke Boucliers.

Shields est arrivée au défilé Tommy Hilfiger printemps 2025 à New York en portant cette même combinaison, et cela n’a fait que renforcer ce que j’avais d’abord pensé lorsque Jolie l’avait porté pour la première fois quelques semaines auparavant : c’est le look le plus chic de l’automne.

Bien qu’un trench-coat soit un incontournable pour toujours, le style exact de Shields était parfait à mes yeux. Les gros revers et la coupe surdimensionnée donnaient à la veste sophistiquée à double boutonnage une sensation de fraîcheur, tandis que la taille ceinturée ajoutait de la forme. Mais ce n’était pas seulement que la silhouette surdimensionnée avait l’air moderne, elle rendait également le style idéal pour la superposition ; Shields elle-même portait une chemise boutonnée blanche et blazer bleu marine en dessous.

Trench-coat oversize Farktop

Bottes hautes Modatope

Mais mon obsession ne s’est pas arrêtée à elle manteau de couleur kakic’était aussi les chaussures avec lesquelles elle l’a associé. Alors qu’un trench est superbe avec des chaussures plus décontractées – les baskets lui donnent une touche cool tandis que les chaussures plates se penchent sur cette ambiance de fille française – j’ai adoré la façon dont elle a joué sur la sensation polie du haut en l’associant à bottes noires jusqu’aux genoux.

En matière de chaussures d’automne, il n’y a rien de plus classique qu’une bottes en cuir à talons; c’est un style qui va avec tout et qui habille n’importe quel look qu’il touche. Shields a misé sur le style jusqu’au genou pour rendre sa mini-jupe un peu plus adaptée au temps froid, tandis que le mollet ajusté a resserré le volume de son manteau. Pour être honnête, je ne peux pas penser à une chaussure qui aurait été mieux adaptée à son look.

Même seuls, trench-coat et bottes hautes jusqu’aux genoux sont des héros de garde-robe. Ils sont si polyvalents et pratiques que vous vous retrouverez rarement pas J’en ai envie d’une. Mais ensemble, elles créent un look à la fois incroyablement élégant et indéniablement cool. Et vu la facilité avec laquelle elles s’assemblent, c’est une pièce que j’ajoute immédiatement à ma garde-robe d’automne. Ci-dessous, découvrez d’autres vestes et bottes inspirées de la combinaison dont Shields et Jolie sont fans.

Obtenez le look :

Bottines à bout pointu Dolce Vita Annika

Achetez maintenant:150 $ (à l’origine 260 $); nordstrom.com

Trench-coat New Icon de J.Crew

Achetez maintenant: 275 $ (à l’origine 348 $); jcrew.com

Bottes hautes à mollet large Sylvia de Sam Edelman

Achetez maintenant: 200 $; zappos.com

Trench-coat iconique de Gap

Achetez maintenant:118 $ (à l’origine 168 $); gap.com

Bottes d’équitation hautes Lifestride

Achetez maintenant:60 $ (à l’origine 100 $); amazon.com

Trench-coat classique en coton Banana Republic

Achetez maintenant: 350 $; bananarepublic.gap.com

Bottes à talons hauts Everlane en forme de banane

Achetez maintenant: 350 $; everlane.com

Trench-coat long avec ceinture Levi’s

Achetez maintenant:140 $ (à l’origine 200 $); nordstrom.com et amazon.com