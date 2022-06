Brooke Shields, 57 ans, sur la lutte contre l’âgisme à Hollywood : « La comparaison est le baiser de la mort »

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Brooke Shields devient franche sur la vie après 50 ans à Hollywood.

Lundi, l’actrice est apparue sur le podcast « Verywell Mind » et a parlé à l’animatrice et thérapeute agréée Amy Morin de son expérience de vieillissement aux yeux du public.

« Je combats l’âgisme à Hollywood depuis que j’ai environ sept ans », a déclaré l’homme de 57 ans. « Ça commence alors à Hollywood, mais c’est vraiment… le sex-appeal ne doit pas être seulement la réalité d’une jeune personne, le produit d’être sexy et d’être dynamique et de ne pas être accablé par tant de choses qui vous accablent, que ce soit votre biologique l’horloge, ou la façon dont les choses sont disposées pour vous, parce que c’est ce qui se fait traditionnellement. »

« Tous ces fardeaux changent vraiment… Ils prennent un aspect différent et une signification différente quand ça commence dans la quarantaine », a-t-elle partagé. « C’est à ce moment-là que j’ai commencé à ne plus perdre de temps sur des choses qui ne me servaient pas ou ne me faisaient pas me sentir bien dans ma peau. »

Bien qu’elle ait mené une carrière de plusieurs décennies en tant que mannequin et actrice recherchée, Shields a admis qu’il n’était pas facile de se sentir acceptée pour son âge.

« Je pense que cela a un peu à voir avec la procréation juste historiquement », a expliqué Shields. « Et… puis en parlant de ménopause, on la regarde comme vous êtes… cette entité flétrie et desséchée. Et je pense que… le type de message est quelque chose que nous nous sommes habitués à accepter parce que tout est pour les plus jeunes. C’est flashy et c’est rendu fabuleux. »

« Et c’est l’idée », a poursuivi Shields. « Et l’idée est, oh, c’est la seule fois où vous êtes vraiment vivant et dynamique. Et je pense que nous nous y sommes habitués. Et je n’ai évidemment pas pensé à le remettre en question quand j’avais la vingtaine. Ce n’est que lorsque j’ai dépassé les 50 ans que je me suis dit : ‘Attendez une minute, il n’y a personne là-bas qui me parle. Ils me négligent.' »

Malgré les défis auxquels elle a été confrontée, Shields a déclaré qu’elle était fière de son âge et du parcours qu’elle a vécu et qui l’a amenée à ce moment.

« … L’âgisme existe évidemment dans mon industrie, et vous l’attendez de mon industrie, mais vous ne devriez pas vous y attendre », a déclaré Shields. « Mais… je me sens enfin beaucoup plus confiant et moins compliqué, et très clair sur ce que je veux et qui je suis. Et cela ne vient qu’avec les années. »

« Trouvez des personnes qui sont dans cette tranche d’âge et trouvez des personnes qui vous inspirent et qui ont cet âge », a conseillé Shields. « Et essayez d’apprendre d’eux et essayez de trouver des similitudes avec vous-même en eux… essayez de trouver l’inspiration auprès de gens qui professent et expliquez pourquoi ils sont à l’aise… Et dites simplement: » N’ai-je pas de la chance d’avoir un autre an?’ Ou, « N’est-ce pas incroyable que je puisse encore me réveiller le matin, et que je doive encore faire… » Il y a beaucoup de choses. Nous oublions cela. Mon Dieu, si ce n’est pas juste dans notre visage maintenant, avec ce qui se passe, comment pouvons-nous nous plaindre ? »

« … Si quelqu’un a réalisé quelque chose, ou s’il est physiquement en forme d’une manière qui vous attire, ou c’est ce que vous voulez, apprenez d’eux, posez des questions », a expliqué Shields. « Mais en fin de compte, vous ne pourrez trouver que le bonheur, la confiance, la paix et l’acceptation de votre unicité en vous… La comparaison n’est que le baiser de la mort. Et nous le faisons tous . Et je dois me rappeler quotidiennement de ne pas le faire. »

En 2020, Shields a déclaré à Fox News Digital qu’elle n’avait aucun intérêt à se glisser à nouveau dans son jean Calvin Klein tant convoité.

« Je peux y entrer, mais ça a l’air douloureux », a déclaré Shields à l’époque. « Je les ai trouvés récemment, [but] Je pense que la dernière fois que je m’y suis intégré confortablement, c’était probablement pendant que j’étais dans ‘Wonderful Town’ à Broadway [back in 2004]. Ils sont tellement taille haute. »

« Quand j’avais cet âge, j’étais bâti comme un petit garçon », a poursuivi la star. « Je n’ai aucune envie de m’y intégrer. J’ai eu deux enfants et j’ai pris une forme plus féminine dans laquelle je me sens à l’aise et dont je suis fière.

« Je célèbre qui je suis maintenant, je n’essaie pas d’avoir le corps que j’avais quand j’avais 15 ans. L’un des messages que je veux partager avec d’autres femmes est de vous célébrer. Possédez vos courbes et vos forces plutôt que d’essayer de ressembler à quelqu’un d’autre ou être maigre. Je préfère être fort et en forme qu’autre chose. »