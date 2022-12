Brooke Shields, 57 ans, porte un haut rouge racé à JingleBall alors qu’elle correspond à ses filles: “A Cool Mom”

Brooke Shields est devenue “une maman cool” lors de son apparition au Jingle Ball d’iHeartRadio vendredi.

Le mannequin de 57 ans a été rejoint par ses deux filles; Rowan, 19 ans, et Grier, 16 ans.

“Je dois être une maman cool hier soir. Merci, @iheartradio”, a-t-elle légendé son post sur Instagram.

Le trio est resté fidèle à un thème assorti de tenues noires et rouges pour l’événement. Shields portait un haut rouge sans bretelles avec un gigantesque nœud au sol dans le dos. L’actrice “Endless Love” a associé le haut à un pantalon en cuir et des talons noirs.

Elle portait ses cheveux en vagues lâches et est allée avec une lèvre rouge.

Ses filles sont toutes les deux allées avec un combo blazer et pantalon. Les deux portaient leurs cheveux lissés en arrière.

Shields a été franc sur sa relation avec ses filles sur les réseaux sociaux. Récemment, la star de “Suddenly Susan” est devenue émue en envoyant sa fille aînée à l’université pour sa deuxième année.

“Alors j’ai encore dit au revoir à ma fille, et j’ai pensé que ce serait plus facile la deuxième fois. Elle est déjà partie et a été avec moi tout l’été, mais je ne fais pas le trajet avec elle, elle conduit avec son père”, Boucliers partagés dans le post.

“Mais elle prend ma voiture, qui était ma voiture comme voiture de remise de diplôme, donc elle va conduire ça”, a poursuivi l’actrice.

Pour la première année d’université de Rowan, Shields a accompagné le débarquement sur le campus.

“C’était tout simplement trop douloureux, je ne pense pas que je pourrais à nouveau traverser le campus en voiture.”

Shields partage Rowan et Grier avec son mari Chris Henchy. Les deux sont mariés depuis 2001.

Henchy et Shields se sont rencontrés sur le terrain de Warner Bros. après que le chien de l’actrice se soit égaré et ait été ramené par l’écrivain.

