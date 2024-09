Brooke Mueller parle du coût de la réadaptation au fil des ans

Brooke Mueller dit qu’elle est sobre depuis neuf mois, célébrant cette étape lors de sa première interview publique en 15 ans.

L’actrice et mannequin, anciennement mariée à l’acteur Charlie Sheen, a évoqué son parcours difficile cette semaine sur le « Hollywood brut » podcast, comparant sa sobriété à un insigne d’honneur.

« Cela a été dur. Et beaucoup de gens ayant le même niveau de dépendance que moi n’y parviennent pas », a déclaré la personnalité médiatique de 47 ans. « En fait, la plupart des gens n’y parviennent pas. J’ai travaillé très dur. Cela n’a pas été facile. Je suis sobre. Je suis un programme. Je crois aux 12 étapes.

« Je suis sobre depuis neuf mois », a-t-elle déclaré. « Eh bien, la semaine prochaine, cela fera neuf mois. »

Mueller a parlé franchement du coût de sa sobriété – financier et personnel – et a déclaré qu’elle assistait toujours aux réunions des AA et faisait partie d’une communauté sobre à Malibu.

« Vous voulez savoir combien cela m’a coûté depuis ma première cure de désintoxication à [age] 19 ou 20 à ma 30e cure à 47 ans, ça se compte en millions [of dollars]« Ce n’est pas une exagération », a-t-elle déclaré.

Son dernier séjour s’est déroulé dans un établissement financé uniquement par une assurance qui ne lui « permettait » pas de travailler et qui ne « répondait pas » à ses besoins.

« Ils ne se souciaient pas de qui j’aurais pu être ou de quoi que ce soit de ce genre. … ce qui était fantastique dans cette expérience [was that] « C’était réel et c’était brut et ça m’a réveillé », a-t-elle déclaré.

« Quand vous êtes prêt à devenir sobre et que vous avez atteint le fond, je pense que vous pouvez devenir sobre au tout début. [rehab facilities] « Je pense que pour moi en particulier, d’après mon expérience avec les centres de traitement – ​​et peut-être le fait d’avoir été autorisé, parfois pris en charge – tant que vous payez entre 60 000 et 140 000 dollars par mois, pas tous les endroits, mais beaucoup d’endroits vous permettront de continuer à avoir des comportements préjudiciables à votre rétablissement ou de vous en sortir avec un mauvais comportement pour lequel d’autres centres de traitement vous mettraient à la porte. »

Mueller a noté qu’il existe des « endroits crédibles et coûteux » qui expulseraient les clients, mais « il y en a beaucoup qui ne le feront pas » également.

Au début de l’interview, les animateurs du podcast et anciens de TMZ, Dax Holt et Adam Glyn, ont noté qu’ils n’étaient pas autorisés à interroger Mueller sur la star de « Friends », Matthew Perry, ou sur l’enquête en cours sur sa mort, pour des raisons juridiques.

Mueller a joué un rôle clé dans l’enquête en fournissant volontairement des informations aux détectives après la mort de Perry qui reliaient la soi-disant reine de la kétamine Jasveen Sangha et la connaissance de Perry, Erik Fleming, à l’affaire, selon des sources policières non autorisées à discuter de l’enquête.

L’ancienne actrice de « Extra » et « Entertainment Tonight », qui a joué dans « Witchouse » et dans l’émission de téléréalité « Le monde selon Paris », a longtemps lutté contre la dépendance, tout comme Katy Perry. Elle a déclaré avoir commencé à faire la fête presque dès le début de sa carrière à Hollywood, qu’elle ne prenait pas très au sérieux à l’époque. Mueller a évoqué ses années de fête au Bar One d’Hollywood en 1995, lorsque « la cocaïne était très en vogue », en disant que cela a commencé « avec le faste, le glamour, le jet-set et le fait de dire quelques lignes sur le plateau ».

« Cela ne s’est certainement pas terminé de cette façon », a-t-elle déclaré, notant que « la sobriété n’était pas aussi populaire [then] et aussi grand qu’il l’est maintenant.

Elle a fait des allers-retours en cure de désintoxication depuis son mariage tumultueux et sa séparation avec l’ancien acteur de « Mon Oncle Charlie », qu’elle a rencontré au début de la vingtaine chez le cinéaste Brett Ratner. Elle avait fait des allers-retours en cure de désintoxication depuis leur mariage tumultueux en 2008 et leur séparation en 2010, au milieu des jours de « sang de tigre » de Sheen et de sa crise publique très célèbre dans les années 2010. À un moment donné, elle a perdu la garde de leurs jumeaux, Bob et Max, et ils ont été placés sous la garde temporaire de l’ex-femme de Sheen, Denise Richards, alors qu’ils avaient 4 ans.

Mueller a déclaré que ses enfants avaient été traumatisés par « tout le chaos » entourant sa relation avec Sheen et qu’elle s’était installée avec ses garçons dans l’Utah pendant « plusieurs années ». Là-bas, elle est devenue sobre pendant un court moment, a fait du snowboard et a joué au tennis « parmi des gens sains » sans le regard des paparazzi.

Elle a déclaré que ses enfants vivent avec elle à plein temps et que Sheen est son voisin. Elle et l’acteur parlent tous les jours, et il vient souvent lui rendre visite : « Nous avons une relation fantastique » et « nous avons cette famille moderne assez unique ici », a-t-elle déclaré.

Mueller a déclaré qu’avant de devenir sobre, elle « était un cauchemar ».

« C’est vraiment un cauchemar. J’ai ce truc du Dr Jekyll et de M. Hyde », a-t-elle dit, ajoutant que Richards « a fait un pas en avant » et a été « vraiment utile », pas plus tard que l’année dernière, ce qui « n’était pas une bonne période » pour Mueller avant sa dernière tentative de devenir sobre.