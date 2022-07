Brooke Henderson : une Canadienne remporte le Championnat d’Evian pour son 2e titre majeur

L’attente de six ans de Brooke Henderson pour un deuxième titre de champion majeur est terminée.

Le Canadien a mis fin à une finale folle au championnat d’Evian en réussissant un putt de 8 pieds avec un birdie au 18e trou pour gagner d’un coup dimanche.

Henderson a été trempée dans du champagne par d’autres joueurs sur le 18e green après une ronde de 71 à parité égale qui l’a vue terminer sur 17 sous 267 et devant Sophia Schubert, une recrue de la LPGA qui était l’une des nombreuses à faire une course à Henderson à Evian Resort Golf Club.

Cinq joueurs étaient à égalité pour la troisième place un autre tir en arrière: Mao Saigo (64), Lydia Ko (66), Charley Hull (67), Hyo Joo Kim (67) et Carlota Ciganda (68).

Henderson, qui a remporté le championnat féminin de la PGA en 2016 à l’âge de 18 ans, a commencé le tour final avec une avance de deux coups sur So Yeon Ryu. Il a été anéanti après le premier trou grâce à un birdie de Ryu et un bogey de Henderson.

Ainsi a commencé un dernier tour fou du quatrième majeur de l’année, avec quatre putts de Henderson et Ryu, une spectatrice ramassant une balle qui a dribblé dans le rugueux et a atterri par ses pieds et – à un moment donné sur le neuf arrière – une égalité à sept pour la tête.

Au total, il y a eu 13 changements de leader, Henderson n’en ayant été éliminé que brièvement – ​​lorsque Schubert (68 ans) a fait un birdie au n ° 12 pour passer à 15 sous.

Henderson s’est maintenue et a réussi à suivre le rythme de Schubert avec des birdies aux numéros 14 et 15. La paire était à égalité en tête après avoir atteint le 18e, Schubert jouant dans le groupe devant Henderson.

Le putt de l’oiseau de Schubert s’est immobilisé à peine à un pouce de la coupe juste après que Henderson ait eu un crochet sauvage sur le tee, seulement pour que la balle ricoche sur les arbres et revienne dans le rugueux.

Henderson s’est allongée et, à partir de 107 mètres, a envoyé son troisième tir à 8 pieds. Le putt du birdie n’a jamais semblé manquer et Henderson a plié les genoux lorsque la balle est tombée dans la coupe.

Elle était à nouveau une grande gagnante.

