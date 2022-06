Brooke Burke sur le maintien de l’héritage de son frère Tommy après la bataille contre l’obésité: « Il devrait toujours être là »

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Brooke Burke est déterminée à aider les autres à adopter un mode de vie sain, surtout après avoir perdu son frère bien-aimé.

Le jeune frère de la star, Tommy Burke, affectueusement surnommé « Fatcat » par ses proches, est décédé subitement le 20 juillet 2021 – un jour après son 44e anniversaire. Selon un GoFundMe créé par la famille de Tommy, il a laissé derrière lui une femme et 10 enfants.

L’ancienne animatrice de « Dancing with the Stars » a plus tard cité la mort de son frère comme une obésité morbide.

« Je suis déterminé à entamer et à poursuivre cette conversation parce que perdre mon frère à cause de l’obésité il y a un an – je pense que cela n’aurait pas dû arriver », a déclaré l’homme de 50 ans à Fox News Digital. « J’aurais aimé avoir une meilleure compréhension de la maladie à l’époque. J’aurais aimé savoir ce que je vis maintenant. Et je pense que lorsque nous commençons à ouvrir le dialogue, nous pouvons avoir la conversation et encourager les gens à comprendre leur corps, afin qu’ils puissent créer le changement. »

« Il ne s’agit pas de perdre pour moi », a-t-elle partagé. « Il s’agit de vivre, et cela fait partie de mon engagement, en plus de la tragédie que j’ai vécue avec ma propre famille. Je me sens engagé à avoir cette conversation, et cela va bien au-delà du type de travail que je fais dans le domaine de la santé et espace de bien-être. Il s’agit vraiment de s’éduquer. Il s’agit de vivre.

Burke rejoint Queen Latifah en tant que un panéliste de la tournée « It’s Bigger Than Me »qui vise à susciter des conversations sur « comment nous pouvons tous soutenir et responsabiliser n’importe qui à n’importe quelle étape de son parcours de santé ».

Il a cité que plus de 40% des adultes aux États-Unis, soit deux sur cinq, vivent avec l’obésité, qui est associée à « au moins 60 problèmes de santé ». Il a souligné que l’obésité est « un problème de santé, pas un défaut de caractère », c’est pourquoi il est si essentiel d’encourager ceux qui aspirent à prendre en charge leur parcours de santé.

Lors d’une apparition au « Tamron Hall Show » en octobre de l’année dernière, Burke a déclaré que son frère n’avait jamais été en surpoids dans son enfance. Il a traité l’obésité plus tard dans la vie en raison de son mode de vie et de ses difficultés économiques. Tenter de faire face à la dépendance de leur père était un autre facteur, parmi d’autres.

Le gourou du fitness a révélé qu’à un moment donné, il avait réussi à perdre 70 livres tout en vivant avec elle à différents moments de sa vie. Elle a décrit des conversations sincères qu’ils ont partagées lorsqu’il a admis avoir peur de perdre la vie. Plus que tout, il voulait vivre pour sa famille.

Burke a révélé que de nombreuses idées fausses existent encore concernant l’obésité. C’est beaucoup plus profond que la nourriture.

« Il y a beaucoup d’idées fausses », a-t-elle expliqué. « Il y a des conditions médicales qui empêchent parfois les gens de mener une vie plus saine. Toute cette campagne consiste donc à nous éduquer et à comprendre les problèmes médicaux liés à l’obésité et à comprendre que l’obésité est une maladie.

« Beaucoup de gens ne le voient pas de cette façon. Nous voulons créer un niveau de confort afin que les gens puissent en parler et apprendre… Nous voulons créer un espace sûr avec compassion afin que les gens puissent commencer à se renseigner sur leur propre corps et être inspiré. »

Burke a noté que le maintien d’un mode de vie sain peut être difficile en soi, même après avoir perdu du poids. C’est pourquoi la pratique des soins personnels est si vitale, a-t-elle souligné.

« Je pense que vous devez trouver des choses que vous aimez », a expliqué la mère de quatre enfants. « J’aime inspirer les gens à se concentrer sur les choses qu’ils peuvent avoir plutôt que sur ce qu’ils ne peuvent pas avoir. Je pense qu’il est important de créer un soutien dans l’espace des soins personnels. Je pense qu’il s’agit de changer votre dialogue intérieur et la façon dont vous abordez les choses et développer votre confiance en vous et votre confiance en votre corps, ce qui est une grande partie de cette campagne. »

« Ce n’est pas une question de confiance corporelle dans votre taille et votre forme », a-t-elle poursuivi. « C’est la confiance que vous pouvez faire les choses que vous voulez faire dans votre vie, que vous avez l’énergie de vivre une longue vie, que vous pouvez faire des choses que vous aimez. C’est une grande partie de la philosophie que j’ai dans mon approche du fitness. Je veux encourager et inspirer les gens à développer un style de vie qu’ils peuvent maintenir pour créer les changements souhaités.

Avant la mort tragique de Tommy, Burke a lancé une application de fitness appelée Brooke Burke Body en 2017. Elle propose une variété d’entraînements pouvant être effectués à domicile pour tous les niveaux de forme physique. Elle est connue pour utiliser des objets autour de sa maison pour montrer à quel point un entraînement à domicile peut être étonnamment simple.

« Nous nous sommes tellement amusés à utiliser une chaise d’écurie pour faire des step-ups, à utiliser des bouteilles d’eau ou de vin si vous n’avez pas de poids, à utiliser des bâtons de vadrouille ou de balai », a-t-elle déclaré. « Le but est d’utiliser votre propre poids corporel sans équipement… Nous essayons d’éliminer le facteur d’excuse afin que les gens puissent entrer dans un programme et le conquérir. Je pense que cela crée de la confiance en soi, ainsi que le désir de vouloir se lever et recommencer. »

Burke a déclaré qu’elle avait également créé « un PDF gratuit très complet » qui propose des recettes pour compléter un style de vie remanié.

« Si vous deviez fouiller dans mon réfrigérateur, vous trouveriez beaucoup de légumes verts, de légumes, beaucoup de laits de noix, du fromage, des avocats, de la viande fraîche, du saumon et du thé – j’adore le thé », a-t-elle déclaré. « Il y a du vinaigre, de la moutarde de Dijon, des olives, des œufs, des épices, beaucoup de sauces piquantes. On trouverait aussi du quinoa préfabriqué. C’est une question d’organisation et de préparation. peut avoir tout emballé individuellement pour la famille afin qu’ils puissent choisir. Ils peuvent faire un bol de céréales maison. Par exemple, nous y mettrons des légumes verts, des avocats hachés, des champignons, des olives, des germes et des légumes – des choses déjà préparé et à portée de main. Cela facilite la tâche de ma famille et les encourage à faire preuve de créativité dans la cuisine. »

La star a noté qu’elle gardait les envies de sucre à distance avec du cacao, des dattes et des beurres de noix qui peuvent être ajoutés à un smoothie du matin. Il est également important de rester hydraté tout au long de la journée, a-t-elle déclaré, ajoutant que cela « joue un rôle important dans l’expérience de la faim ». Elle encourage également les gens à trouver une routine d’entraînement qui leur parle.

« Je pense que le fitness peut être amusant », a-t-elle déclaré. « Mais nous devons renforcer cet état d’esprit. Nous devons regarder à l’intérieur et ne pas être si critiques, si durs envers nous-mêmes pour ce que nous voyons à l’extérieur. Les jours où je ne me sens pas au mieux, je me force à le faire. J’ai compris que lorsque vous y parviendrez, vous vous sentirez vraiment bien par la suite. Cela me donne de l’énergie et un sentiment d’accomplissement.

« J’enseigne des cours, ce qui me permet de rester honnête et engagé, mais je programme parfois des séances d’entraînement avec des amis », a déclaré Burke. « Trouver un copain responsable peut aider. Et tout dépend de ce que je ressens ce jour-là. Peut-être qu’un jour je prendrai un cours de yoga où je pourrai faire beaucoup d’étirements ou faire une promenade le lendemain. L’espace numérique est également utile . Le but est de continuer à bouger.

Burke a de l’espoir quant à son avenir et à la manière dont elle peut utiliser sa plateforme pour aider les autres. Et Tommy est toujours resté dans son esprit.

« Je pense qu’il est important que les gens comprennent quels sont les problèmes », a-t-elle déclaré. « Lorsque nous pensons à l’obésité, nous devons aller à l’intérieur et comprendre pourquoi quelqu’un pourrait avoir des difficultés. Il y a d’autres problèmes dont nous ne sommes peut-être pas conscients. Ce qui fonctionne pour quelqu’un peut ne pas fonctionner pour un autre. C’est un processus. »

« Il me manque », a déclaré Burke à propos de son frère. « Il me manquera toujours. J’aimerais qu’il soit encore là. Il devrait toujours être là. Le film qui se joue dans ma tête est un long et beau souvenir de notre famille et de nos enfants. Cela ne s’effacera jamais. »