Brooke Burke est un Père Noël sexy sur la plage de Malibu

Brooke Burke donne un nouveau look sexy au Père Noël !

La femme de 51 ans a apporté un peu de chaleur à la semaine de Noël, posant sur la plage de Malibu vêtue d’un haut de bikini rouge, d’un bas à fleurs et d’un bonnet de Noel alors qu’elle tournait une vidéo pour son application d’entraînement.

L’ancienne animatrice de “Dancing with the Stars” a montré ses abdominaux à toute épreuve en souriant à la caméra.

BROOKE BURKE, 51 ANS, PARTAGE SES CONSEILS PRÉFÉRÉS POUR RESTER EN FORME PENDANT LES VACANCES

Burke a récemment expliqué à Fox News Digital comment elle restait en si bonne forme. La maman de quatre enfants a développé “Brooke Burke Body”, une application qui propose des centaines de programmes d’entraînement “empilables” allant de cinq à 30 minutes qui peuvent être effectués n’importe où sans équipement. Son objectif, a-t-elle déclaré, était de rendre l’exercice plus accessible aux mères occupées qui ont du mal à se réserver du temps.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Et si se mettre en forme est sur votre liste de résolutions du Nouvel An, Burke dit qu’une attitude positive est la clé.

“Nous savons qu’après une séance d’entraînement, nous avons plus d’énergie que nous n’en avions au départ”, a-t-elle expliqué. “Et nous savons qu’un sentiment d’accomplissement nous encourage à nous lever et à recommencer demain. Il y a juste beaucoup de discours intérieur, ce dialogue négatif à l’intérieur qui nous dit:” Je ne sais pas si je suis assez fort. Je n’aime pas ça, je n’en ai pas envie. Je dois donc passer à travers cela. La motivation est une grande partie de cela, et c’est difficile pour beaucoup de gens, moi y compris. Surtout en tant que femme avec des hormones, la fatigue, la vie, les enfants, le travail – toutes ces choses sont de vraies raisons .”

“Il y aura toujours une excuse pour ne pas s’entraîner”, a-t-elle poursuivi. “Alors j’aime encourager les gens à s’engager dans un programme. Peut-être que c’est un programme de 28 jours. Vous pouvez décider : ‘Ce mois-ci… je vais me donner 15 minutes par jour pour m’entraîner’ et tenir cette promesse. . . . À la fin d’un programme, vous vous sentirez tellement bien que vous aurez envie de le refaire.”

Burke se permet de se livrer un peu pendant les vacances, mais elle a partagé quelques conseils pour faire de bons choix.

“Pendant les vacances, [have] un peu plus d’eau que d’alcool », a-t-elle suggéré. « N’allez jamais à une fête en ayant faim. C’est à ce moment-là que vous commencez à faire de mauvais choix.”

Brooke célébrera avec son fiancé, Scott Rigsby, cette saison des fêtes. Ils se sont fiancés en 2021, et elle a partagé quelques photos amusantes d’elle-même avec le promoteur immobilier sous le gui.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Burke a dit à People que ses enfants aimaient vraiment Rigsby. “C’est génial parce que c’est un père formidable”, a-t-elle déclaré. “Il a deux enfants et c’est l’une des choses que j’aime le plus chez lui. Il est vraiment gentil, responsable et dévoué, donc nos enfants apprennent à se connaître.”

Stéphanie Nolasco a contribué à ce rapport.