Brooke Burke en tenue d’entraînement deux pièces se sent « bien »

Brooke Burke est mannequin, animatrice de télévision et experte en fitness. Elle partage beaucoup de ses entraînements préférés sur Instagram. Burke a partagé deux nouvelles vidéos cette semaine. Dans l’une d’entre elles, elle a fait des exercices pour les bras. Dans l’autre, elle fait des exercices pour les jambes et de la thérapie par la lumière rouge. Burke portait différents ensembles de vêtements d’entraînement dans les vidéos. Comment fait-elle pour rester aussi en forme ? Poursuivez votre lecture pour découvrir 5 façons dont Elsa Hosk reste en forme et les photos qui prouvent qu’elles fonctionnent.

Burke a partagé certains de ses secrets de bien-être dans une interview avec Sports illustrés. Lorsqu’on lui a demandé quels conseils elle donnerait aux autres, Burke a parlé de l’importance de dormir suffisamment. « Obtenez vos Z. Une bonne nuit de sommeil réduit le stress, améliore le métabolisme et vous donne l’énergie nécessaire pour vivre une vie vigoureuse et saine. »

Burke a déclaré à Sports Illustrated que boire suffisamment d’eau est un autre conseil de bien-être qu’elle donne. « Hydratez-vous ! Croyez-le ou non, l’eau est votre meilleure amie pour la beauté de la jeunesse. Augmenter votre consommation d’eau vous aidera à reconstituer votre peau et votre corps et à réduire votre appétit. » Santé de Harvard déclare qu’avoir suffisamment d’eau présente de nombreux avantages. « Boire suffisamment d’eau chaque jour est crucial pour de nombreuses raisons : pour réguler la température corporelle, maintenir les articulations lubrifiées, prévenir les infections, fournir des nutriments aux cellules et maintenir le bon fonctionnement des organes. Être bien hydraté améliore également la qualité du sommeil, la cognition et l’humeur. »

Burke est ouverte sur sa décision de jeûner par intermittence. Elle en a parlé dans son interview à Sports Illustrated. « Tout change avec l’âge, tout comme mon alimentation. Je jeûne par intermittence depuis trois ans et c’est le plan nutritionnel le plus simple auquel je me suis jamais engagé. Je mange toutes les huit heures, en appréciant les bonnes graisses et nourriture délicieuse. »

Burke a partagé ses secrets pour s’entraîner à la maison avec Sports Illustrated. « Ma routine de remise en forme a complètement changé avec l’âge. J’adore le fitness numérique car il réduit mon temps de déplacement et mon engagement financier dans des cours uniques. Je peux m’entraîner à la maison en faisant des mouvements composés, en utilisant l’équipement que j’ai déjà chez moi et en ciblant/ tonifier en moins de temps que jamais. De plus, je pratique le yoga pour la composante consciente du fitness. J’ai également appris à entraîner le corps féminin et à me concentrer sur tous les problèmes pour travailler plus dur à mesure que nous vieillissons. des séances d’entraînement pour cibler, tonifier et sculpter le corps féminin, directement chez vous.

Dans cet article sur son site Web, Burke a parlé de certaines de ses recettes préférées. Elle dit qu’elle adore faire des salades. « Même les salades ne doivent pas devenir ennuyeuses si vous pensez au-delà des variétés traditionnelles Cobb, César et du jardin. Par exemple, une salade de poulet grillé avec de l’avocat, des haricots noirs et une vinaigrette salsa est complètement différente d’une salade farro avec des dattes et des amandes et une vinaigrette au vinaigre et à la moutarde. Même si je garde en stock les ingrédients d’une poignée de mes favoris, j’essaie toujours de nouvelles choses et j’expérimente de nouvelles combinaisons.