Brooke Burke, 51 ans, partage ses conseils préférés pour rester en forme pendant les vacances

Brooke Burke pense qu’il n’est pas nécessaire d’attendre la nouvelle année pour donner le coup d’envoi à vos résolutions.

L’ancienne animatrice de “Dancing with the Stars” a encouragé ses followers à prendre un bon départ sur leurs objectifs de fitness en partageant certains de ses mouvements incontournables pour avoir l’air – et se sentir – bien.

En 2017, la maman de quatre enfants a développé “Corps de Brooke Burke,” une application qui propose des centaines de programmes d’entraînement “empilables” allant de cinq à 30 minutes qui peuvent être effectués n’importe où sans équipement. Son objectif, a-t-elle déclaré, était de rendre l’exercice plus accessible aux mères occupées qui ont du mal à se réserver du temps.

“Je pense que l’une des erreurs les plus courantes est que les gens ne savent pas par où commencer”, a déclaré l’homme de 51 ans à Fox News Digital. “Ils perdent leur sens d’eux-mêmes, leur confiance en eux. Ils ne savent pas comment créer un changement. Alors ils ne font rien, ce qui serait la plus grande erreur… Si vous ne savez pas comment commencer à changer votre corps , faites juste quelque chose. Faites une promenade, commencez petit… Faire quelque chose vaut mieux que rien. C’est la conversation la plus courante que j’ai avec les femmes.

Burke a reconnu que lorsqu’il s’agit de commencer un nouveau régime d’entraînement, il peut y avoir de l’insécurité et un manque d’énergie. Cependant, elle a encouragé les autres à expérimenter différents entraînements pour trouver le meilleur qui leur donne joie et confiance.

“Nous savons qu’après une séance d’entraînement, nous avons plus d’énergie que nous n’en avions au départ”, a-t-elle expliqué. “Et nous savons qu’un sentiment d’accomplissement nous encourage à nous lever et à recommencer demain. Il y a juste beaucoup de discours intérieur, ce dialogue négatif à l’intérieur qui nous dit:” Je ne sais pas si je suis assez fort. Je n’aime pas ça, je n’en ai pas envie. Je dois donc passer à travers cela. La motivation est une grande partie de cela, et c’est difficile pour beaucoup de gens, moi y compris. Surtout en tant que femme avec des hormones, la fatigue, la vie, les enfants, le travail – toutes ces choses sont de vraies raisons .”

“Il y aura toujours une excuse pour ne pas s’entraîner”, a-t-elle poursuivi. “Donc j’aime encourager les gens à s’engager dans un programme. Peut-être que c’est un programme de 28 jours. Vous pouvez décider, ‘Ce mois-ci… je vais me donner 15 minutes par jour pour m’entraîner’ et tenir cette promesse… À à la fin d’un programme, vous vous sentirez tellement bien que vous aurez envie de le refaire.”

La star a insisté sur le fait qu’il est possible de lancer de nouveaux objectifs de santé pendant la saison des fêtes, une période où beaucoup apprécient des aliments et des boissons réconfortants lors de fêtes et de réunions. Burke a déclaré qu’elle aime se créer des défis quotidiens pour lui donner un sentiment d’accomplissement, ce qui l’encouragera à continuer. Elle a également recommandé de créer un programme de 30 jours où vous restez déterminé à transpirer pendant 30 jours d’affilée. C’est une façon de créer une habitude plus saine, et cela peut être fait selon son horaire.

“Pendant les vacances, [have] un peu plus d’eau que d’alcool », gloussa-t-elle. « N’allez jamais à une fête en ayant faim. C’est alors que vous commencez à faire de mauvais choix. Je pense que tu as besoin de suer un peu plus. Vous pouvez augmenter votre cardio et trouver des choses faisables et faciles à suivre… J’adore m’engager à 15 minutes par jour et faire preuve de créativité. Je pense que le fitness doit être amusant et j’aime mélanger les choses pour que nous puissions rester engagés… Le monde numérique du fitness est incroyable. Qu’il s’agisse de mon application ou d’autre chose, comme YouTube, il existe des programmes pratiquement gratuits… Vous devez prendre le temps… Trouvez des choses que vous aimez. Sinon, vous allez vous ennuyer… Vous pouvez sauter sur un cours Zoom. Si vous voulez éteindre votre appareil photo, c’est OK. Si vous l’avez, quelqu’un est là pour vous aider à faire des corrections. C’est vraiment le bon moment pour commencer. Trouvez un partenaire avec qui vous entraîner si vous avez besoin de motivation et obtenez du contenu gratuit pour commencer.”

Burke a déclaré qu’une routine d’entraînement qu’elle aimait ces derniers temps est l’entraînement par intervalles à haute intensité (HIIT). Il s’agit d’un exercice court et intense, comme les burpees, les sauts avec écart et l’alpinisme, qui aide à brûler rapidement les calories.

“J’aime ça parce que tu avais l’habitude d’aller à un cours de cardio qui durait 45 minutes et le dialogue intérieur était du genre : ‘Oh mon Dieu, combien de temps encore ? Je ne vais pas réussir ce cours.’ Maintenant, nous pouvons faire des rafales et des poussées de puissance pour augmenter cette fréquence cardiaque. Nous obtenons également une incroyable après brûlure. J’aime augmenter la fréquence cardiaque, récupérer et [do it all over]. Il y a beaucoup de reprise parce que sinon, on l’appréhende avant de commencer. Et je pense que la forme physique devrait être un défi. Cela devrait être inconfortable, mais je pense que cela devrait aussi être faisable. Sinon, vous n’allez pas revenir et recommencer.”

“Je fais aussi beaucoup de yoga, beaucoup d’étirements et beaucoup de mouvements inspirés du Pilates”, a-t-elle déclaré. “Les moments où vous augmentez votre rythme cardiaque et transpirez, ce sont les moments qui changent votre corps. Mais ça doit être amusant. Et puis je me détends probablement pendant trois minutes et je recommence. Et puis je fais un m’étirer et reprendre mon souffle et recommencer… J’aime aussi les mouvements composés où j’utilise mon tronc. Je fais mes abdominaux pendant que je travaille le bas de mon corps et j’utilise peut-être des poids légers pour les bras. Si vous ne le faites pas ‘ Si vous n’avez pas de tapis de yoga, étendez une serviette. “

Burke a également conseillé d’incorporer des ingrédients plus sains dans nos plats de vacances préférés. Plus récemment, elle a lancé Longevity, un mélange de superaliments qui, selon elle, peut être ajouté à une recette.

“Je n’aime pas avoir faim”, a-t-elle déclaré. “Je jeûne par intermittence, mais je crois aussi vraiment qu’il faut alimenter le cerveau et créer de l’énergie grâce à ce que je mets dans mon corps de manière nutritionnelle. J’aime les collations riches en protéines. L’une de mes collations préférées en ce moment consiste à prendre des dattes, à retirer le noyau, le couper en deux, mettre une cuillerée de beurre d’amande puis saupoudrer [some] poudre de cacao sur le dessus. Je le mets au congélateur et les enfants les attrapent. J’ai l’impression que si nous avons des collations saines et conscientes sous la main, nous ne faisons pas de mauvais choix.”

“Il n’est ni trop tard ni trop tôt pour commencer vos objectifs”, a-t-elle conseillé. “Tout ce dont vous avez besoin, c’est d’une playlist et d’un engagement.”