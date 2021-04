BROOKE Baldwin a été félicitée par les stars de CNN Wolf Blitzer et Don Lemon alors qu’elle quitte le réseau de nouvelles.

Wolf Blitzer, le présentateur de The Situation Room, a déclaré dans un message sur Twitter: «Mon bon ami et collègue @BrookeBaldwin termine aujourd’hui ses merveilleuses années chez @CNN.

Brooke Baldwin est apparue pour son dernier spectacle Crédit: CNN

Baldwin discutait de la fusillade de masse à Indianapolis Crédit: CNN

Don Lemon a fait l’éloge de Brooke Baldwin dans un message Twitter Crédit: Twitter / Don Lemon

Wolf Blitzer a décrit Brooke Baldwin comme une « bonne amie et collègue » Crédit: Twitter / Wolf Blitzer

« Elle nous manquera, mais nous lui souhaitons le meilleur alors qu’elle se lance dans sa prochaine aventure. »

Don Lemon a écrit sur le site de médias sociaux: « Je suis ami avec @BrookeBaldwin depuis plus d’une décennie, donc son départ de @CNN est doux-amer pour moi.

«De nos soirées animées du Nouvel An à nos dîners amusants, ça a été une explosion! Je vous souhaite tout le meilleur d’ici. NYE ne sera plus jamais le même.

Abby D Phillip, la présentatrice d’Inside Politics Sunday, a qualifié Baldwin de «le meilleur» dans un message Twitter.

Elle a écrit: « Elle est juste la meilleure. Tu vas nous manquer. »

L’ancre a commencé son émission finale une heure avant la date prévue, mettant fin à ses 13 ans au réseau de radiodiffusion.

Baldwin, 41 ans, a commencé son émission en discutant de la fusillade de masse qui a eu lieu jeudi soir dans un bâtiment de FedEx à Indianapolis.

Son dernier jour survient deux mois seulement après avoir annoncé son départ dans une déclaration émouvante à l’antenne.

« Avant de commencer, je veux commencer par quelques nouvelles personnelles », a déclaré Baldwin. « Je quitterai CNN en avril. »

Elle a ensuite détaillé son parcours dans l’industrie de l’information locale, affirmant que son rêve était toujours de devenir une «correspondante CNN à plein temps».

Baldwin a remercié ses téléspectateurs pour leur soutien lorsqu’elle luttait contre Covid l’année dernière, affirmant qu’elle était «tellement reconnaissante pour votre fidélité et votre passion».

Baldwin a publié une photo de sa tenue finale pour son dernier spectacle Crédit: Instagram / Brooke Baldwin

Baldwin était avec le réseau depuis 13 ans Crédit: CNN

L’ancre est retournée au travail en avril de l’année dernière après avoir combattu le coronavirus pendant près de trois semaines.

Tout en expliquant sa décision de quitter le média, Baldwin a également remercié son équipe de spectacle, en leur disant « vous savez qui vous êtes ».

Baldwin a poursuivi en annonçant qu’elle avait passé les deux dernières années à écrire un livre, sorti le 6 avril.

Elle a dit qu’elle se concentrera sur «l’amplification de la vie d’Américains extraordinaires et la mise à profit de ma passion pour la narration».

Parallèlement à la sortie de son livre, elle a ajouté qu’il y avait « plus que je dois faire en dehors des murs de cet endroit. »

Elle a également confirmé qu’elle n’avait pas d’emploi dans lequel elle «se lance directement», admettant qu’elle se sentait «très vulnérable».

Baldwin a annoncé son départ il y a deux mois Crédit: CNN

Baldwin a conclu qu’elle était « tellement excitée par ce qui va arriver » avant de prendre une grande inspiration et de paraître se ressaisir.

Avant son dernier spectacle, jeudi, Baldwin a publié une photo sur Instagram de la robe qu’elle prévoyait de porter lors de son dernier défilé.

«Une dernière robe suspendue dans mon bureau», a déclaré Baldwin. « Pour un dernier spectacle. »

«Rendez-vous vendredi», a-t-elle conclu avec un emoji à trois cœurs. Accompagnant la légende étaient les hashtags CNN, 13 ans et «quelle course».

Le salaire rapporté par Baldwin au média était de 4 millions de dollars.

Elle est l’une des journalistes les mieux rémunérées de CNN, dont la star la mieux payée est l’ancre Anderson Cooper, qui rapporte 12 millions de dollars.

Juste une semaine avant de quitter le point de vente, Baldwin a critiqué le réseau pour le manque de leadership féminin.

Baldwin dit qu’elle s’est « battue pour les histoires de femmes » à CNN Crédit: AP

La présentatrice sortante a déclaré au podcast de Ms Magazine qu’elle devait « se battre pour les histoires de femmes » avec le personnel de direction du réseau à prédominance masculine.

Baldwin a affirmé qu’il y avait «un peu de chemin à parcourir» pour rendre l’environnement de travail plus égalitaire.

« Les ancres les plus influentes de notre réseau, les mieux rémunérées, sont les hommes », a déclaré Baldwin.

«Mes patrons, mes cadres, sont des hommes. La personne qui supervise CNN Dayside est un homme, et mon producteur exécutif depuis 10 ans est un homme.

« J’ai donc été entouré de beaucoup d’hommes. »

« On ne m’a pas beaucoup dit », a déclaré Baldwin à propos de sa pression pour plus de femmes Crédits: Getty

Le dernier jour de Baldwin était le 16 avril

Baldwin a déclaré que cela avait commencé au début de sa carrière et alors qu’elle gravissait les échelons, elle était «entourée de beaucoup de mecs».

Le finaliste du prix Peabody a ajouté que CNN s’améliore « petit à petit » en donnant du pouvoir aux femmes dans des postes de collecte de nouvelles numériques et de direction.

Pourtant, Balwin a affirmé qu’il n’était toujours pas allé assez loin.

« Ça va mieux, mais nous avons encore du chemin à parcourir », a-t-elle déclaré. « Je veux plus de femmes dans la pièce. »

«Je sais que je me bats personnellement pour les histoires de femmes», a poursuivi Baldwin. « On ne m’a pas beaucoup dit et j’ai quand même réussi à le faire. »

Elle a également noté qu’elle garde une affiche de sa série CNN «American Women» accrochée dans son bureau comme rappel.

Baldwin était auparavant basé au bureau d’Atlanta de CNN, mais a déménagé à New York en 2014.

Depuis, elle a couvert des événements monumentaux tels que la deuxième inauguration du président Obama en janvier 2013, la fusillade dans la discothèque d’Orlando et l’inauguration du président Trump en janvier 2017.