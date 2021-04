L’animatrice DEPARTING CNN, Brooke Baldwin, a publié une photo de sa dernière robe qu’elle portera à l’antenne lors de son dernier spectacle après être restée assise sur la sellette pendant 13 ans.

« Une dernière robe suspendue dans mon bureau », a déclaré Baldwin. « Pour un dernier spectacle. »

Brooke Baldwin a publié une photo de sa dernière robe qu’elle diffusera sur CNN Crédit: CNN

Elle a posté la robe avec une légende remerciant CNN pendant 13 ans Crédit: Instagram / Brooke Baldwin

«Rendez-vous vendredi», a-t-elle conclu avec un emoji à trois cœurs. Accompagnant la légende étaient les hashtags CNN, 13 ans et «quelle course».

Une robe transparente rose solitaire est suspendue sur un portant vide sur la photo de Baldwin, avec un selfie de l’ancre montrant le côté gauche de son visage avec un collier « b » minuscule étincelant.

Sa photo Instagram survient une semaine après avoir critiqué le réseau pour le manque de leadership féminin au cours de sa dernière semaine avec CNN.

La présentatrice sortante a déclaré lundi au podcast de Ms Magazine qu’elle devait « se battre pour les histoires de femmes » avec le personnel de direction du réseau à prédominance masculine.

Baldwin affirme qu’il n’y a pas assez de femmes à CNN Crédit: CNN

CNN est dominé par des stars masculines comme Wolf Blitzer Crédits: Getty

Une étude a révélé que des ancres CNN mâles telles que Jake Tapper remplissent les spots aux heures de grande écoute Crédit: Banque de photos NBCU / NBCUniversal via

L’homme de 41 ans a affirmé qu’il y avait « un peu de chemin à parcourir » pour rendre l’environnement de travail plus égalitaire.

« Les ancres les plus influentes de notre réseau, les mieux rémunérées, sont les hommes », a déclaré Baldwin.

«Mes patrons, mes cadres, sont des hommes. La personne qui supervise CNN Dayside est un homme, et mon producteur exécutif depuis 10 ans est un homme.

« J’ai donc été entouré de beaucoup d’hommes. »

Baldwin dit qu’elle s’est « battue pour les histoires de femmes » à CNN Crédit: AP

« On ne m’a pas beaucoup dit », a déclaré Baldwin à propos de sa pression pour plus de femmes Crédits: Getty

Baldwin a déclaré que cela avait commencé au début de sa carrière et alors qu’elle gravissait les échelons, elle était «entourée de beaucoup de mecs».

Le finaliste du prix Peabody a ajouté que CNN s’améliorait « petit à petit » en donnant du pouvoir aux femmes dans des postes de collecte de nouvelles numériques et de direction.

Pourtant, Balwin a affirmé qu’il n’était toujours pas allé assez loin.

« Ça va mieux, mais nous avons encore du chemin à parcourir », a-t-elle déclaré. « Je veux plus de femmes dans la pièce. »

«Je sais que je me bats personnellement pour les histoires de femmes», a poursuivi Baldwin. « On ne m’a pas beaucoup dit et j’ai quand même réussi à le faire. »

Elle a également noté qu’elle garde une affiche de sa série CNN «American Women» accrochée dans son bureau comme rappel.

Baldwin quittera CNN le 16 avril

Baldwin quittera CNN le 16 avril sans autre emploi prévu après 13 ans avec le réseau.

Elle a annoncé son départ en février après avoir été retirée des airs et remplacée par Jake Tapper dans le mois précédant les élections de 2020.

«Alors que les élections se préparent, le maestro politique @jaketapper retiendra mon heure et la sienne pour les semaines à venir. J’aimerais être avec toi, mais je te verrai sur [TV] sur le revers de l’élection », a écrit Baldwin dans un message à l’époque.

«Ce n’est pas mon choix», a-t-elle répondu lorsque les fans l’ont interrogée en prenant autant de temps libre.

Depuis, elle a également annoncé son nouveau livre Huddle.

Il se concentre sur le pouvoir des femmes lorsqu’elles se rassemblent en tant que collectif.

Elle a déclaré que l’écriture du livre au cours des deux dernières années l’avait inspirée à quitter sa zone de confort et à relever de nouveaux défis.

Ses commentaires cette semaine font suite à une analyse de 2018 de The Wrap qui a révélé que le réseau n’avait pas autant d’ancres féminines en semaine que des concurrents comme MSNBC et Fox News.

Il a révélé que CNN était deux fois moins nombreuses d’ancres solistes féminines en semaine avec seulement trois contre six chacune sur Fox News et MSNBC.

« CNN compte beaucoup moins de femmes occupant des rôles visibles à l’antenne que Fox News ou MSNBC », a rapporté TheWrap.

Aucune de ces ancres féminines ne travaillait pendant les heures de grande écoute du soir de 20 h à 23 h.