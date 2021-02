Brooke Baldwin dit qu’elle quitte CNN en avril pour se concentrer sur son nouveau livre: «  Oui, je me sens vulnérable  »

Brooke Baldwin, l’une des ancres vétérans de CNN qui est devenue « incroyablement malade » l’année dernière avec COVID-19, a ouvert son émission de l’après-midi mardi en annonçant qu’elle quitterait le réseau en avril.

Baldwin, 41 ans, est à CNN depuis 2008 – d’abord à Atlanta et depuis 2014 à New York – en tant qu’animateur de «CNN Newsroom», diffusé de 15 h à 16 h HNE.

Elle a fait cette annonce juste après son entrée en ondes, suggérant qu’elle prévoyait de faire une pause dans l’actualité. Elle a également posté sur son Instagram.

Elle a dit qu’elle se concentrera sur son livre, « Huddle », attendu le 6 avril, qui parle des femmes « qui libèrent leur pouvoir collectif ».

« Avant de commencer, permettez-moi de commencer par quelques nouvelles personnelles: je quitterai CNN en avril », a-t-elle déclaré. Elle s’arrêta et déglutit.

Baldwin a déclaré que son prochain chapitre sera axé sur ce qu’elle aime le plus, amplifiant la vie d’Américains extraordinaires et une passion pour la narration. Elle a dit qu’elle travaillait sur son livre depuis deux ans.

« Je dois faire plus en dehors des murs de cet endroit, cet endroit que j’ai le privilège d’appeler chez moi depuis 13 ans », a-t-elle déclaré aux téléspectateurs. « Oui, nous sommes toujours dans une pandémie. Non, je n’ai pas d’autre travail dans lequel sauter. Et oui, oui, je me sens très vulnérable. »

Mais elle est également optimiste quant à l’avenir. « Je suis tellement excité par ce qui va arriver. »

Puis elle a immédiatement commencé à interviewer les journalistes politiques de CNN Jeff Zeleny et Dana Bash; ce dernier a félicité Baldwin et l’a saluée comme un mentor.

L’année dernière, Baldwin a parlé des deux semaines d’enfer qu’elle a vécues avec le COVID-19, dans un essai personnel qu’elle a publié sur CNN en avril, sur la vie avec et la couverture de la pandémie mondiale.

L’essai était illustré de photos Instagram de Baldwin pendant sa maladie, l’air morose et exaspéré, même lorsqu’elle avait son carlin, Pugsley, à ses côtés.

Pour Baldwin, il était difficile de faire face à la mélancolie et à l’isolement, même avec son mari dans le même appartement de New York. Il n’est pas tombé malade («frappez du bois», dit-elle), malgré de nombreux câlins de réconfort pendant les périodes où elle se rendait dans «des endroits très sombres».

« Ces simples actes de connexion avec moi et de m’embrasser étaient réparateurs au-delà de toute mesure. L’isolement pourrait être pire que les courbatures », a-t-elle écrit.

La douleur physique était si intense qu’elle a dû prendre de longs bains chauds tous les soirs pour la distraire de son propre corps endolori. Ensuite, il y avait les sueurs de fièvre nocturnes, un sentiment de terreur envahissant, les cris de larmes et le manque d’intérêt pour la nourriture qu’elle ne pouvait plus goûter ni sentir.

« Et surtout, je suis reconnaissant pour les rappels fournis par ce virus: Premièrement, cette clarté vient du fait d’être silencieux et d’écouter nos sentiments. Et deuxièmement, cette connexion est plus vitale pour notre santé et notre bonheur que nous ne voudrions l’admettre ». elle a écrit.

En octobre, pour sa 10e année en tant que présentatrice de sa propre émission, Baldwin a publié un message sur Instagram pour célébrer cet anniversaire. Elle a dit qu’elle décollait jusqu’après les élections de novembre et que Jake Tapper prendrait le relais de son heure. Elle n’a pas expliqué pourquoi.

USA TODAY a contacté CNN pour obtenir des commentaires.