Brooke Baldwin de CNN est restée furieuse après qu’il est apparu qu’un flic avait tué « accidentellement » Daunte Wright, 20 ans, à Minneapolis.

Le chef de la police du Brooklyn Center, Tim Gannon, était au bord des larmes lundi en révélant que l’officier qui avait tiré le coup fatal avait eu l’intention d’utiliser un Taser – pas une arme de poing.

Brooke Baldwin de CNN était furieuse en demandant comment Wright avait été abattu « accidentellement » Crédit: CNN

Le chef de la police du Brooklyn Center, Tim Gannon, était au bord des larmes lundi lors d’un point de presse Crédit: Fox News

Les flics ont déclaré que Wright avait été abattu « accidentellement » après qu’un officier ait utilisé une arme de poing au lieu d’un Taser Crédit: Facebook

Apparaissant exaspéré en réponse à des nouvelles choquantes, Baldwin a demandé: « Je suis désolé – comment diable cela se passe-t-il? »

Charles Ramsey, un analyste de l’application de la loi, a répondu: « Eh bien, apparemment, il l’a fait, c’est incroyablement malheureux. »

Wright a été tué par un agent de police du Brooklyn Center peu avant 14 heures dimanche lors d’un arrêt de la circulation de routine.

S’exprimant lors d’un point de presse lundi, un Gannon en larmes a décrit la fusillade comme une « décharge accidentelle ».

L’identité du flic n’a pas été divulguée et Gannon l’a décrite uniquement comme «une officière de très haut rang».

Il a déclaré que l’officier « ne reprendra pas ses fonctions tant que l’enquête n’aura pas suivi son cours ».

Les images de Bodycam présentées lors du point de presse ont montré une lutte entre Wright et l’officier.

Wright est alors remonté dans la voiture et un officier a pu être entendu crier «Taser, Taser».

Les images de Bodycam présentées lors du point de presse ont montré une lutte entre Wright et l’officier Crédits: Kare11

Les flics ont décrit la fusillade comme une « décharge accidentelle » Crédit: Facebook

L’identité du flic impliqué n’a pas été révélée et Gannon l’a décrite uniquement comme « un officier très supérieur » Crédits: Kare11

Gannon a montré les images choquantes de la caméra corporelle lors d’un point de presse lundi Crédit: CNN

« Cela me semble, d’après ce que j’ai vu et la réaction et la détresse des officiers immédiatement après, qu’il s’agissait d’une décharge accidentelle qui a entraîné la mort tragique de M. Wright », a déclaré Gannon aux journalistes.

Le maire de Minneapolis, Jacob Frey, a déclaré l’état d’urgence lundi après-midi et a imposé un couvre-feu de 19 heures à 6 heures du matin à la suite d’émeutes et de pillages généralisés dimanche en réponse à la fusillade.

« L’angoisse dont nous souffrons ne peut se traduire par la violence », a-t-il déclaré.

« Détruire les moyens de subsistance, détruire les entreprises locales dans lesquelles nos communautés ont investi leur cœur et leur âme pendant des décennies … cela ne sera pas toléré. »

Le général de la Garde nationale, Shawn Manke, a déclaré que plus de 1 000 soldats seraient dans les rues ce soir pour freiner les troubles.

Des centaines de personnes sont descendues dans la rue dimanche à la suite de la fusillade, la police tirant des gaz lacrymogènes et des éclairs pour disperser la foule.

Des photos de la manifestation montraient des hommes piétinant le pare-brise d’une voiture de police.

Des agents de police font la queue devant le poste de police du Brooklyn Center alors que les gens manifestent Crédit: AFP

Une femme brandit un drapeau « Black Lives Matters » alors que les manifestants se rassemblent devant le poste de police du Brooklyn Center Crédit: AFP

Vers minuit, heure locale, la Garde nationale était sur les lieux et le maire du Brooklyn Center, Mike Elliott, a imposé un couvre-feu de 1 heure du matin à 6 heures du matin.

S’exprimant lors d’une conférence de presse hier, John Harrington, le commissaire de l’Etat à la sécurité publique, a rapporté « des pierres et autres objets lancés sur le service de police ».

Il a ajouté que des officiers avaient été envoyés sur les lieux et que la foule s’était pour la plupart dispersée.

Une vingtaine d’entreprises ont été pillées dans un centre commercial local, a-t-il déclaré.

S’exprimant aujourd’hui, Gannon a déclaré que les flics « ne peuvent pas tolérer » le pillage et la destruction à la suite des tirs impliquant des officiers.

Le maire de Brooklyn Park, Mike Elliot, a juré « d’aller au fond » des raisons pour lesquelles la police a tiré sur Wright.

Il a reconnu que la mort est survenue à un moment où la communauté était en proie au procès de Derek Chauvin en cours à proximité.

Des manifestants jettent une brique sur un véhicule lors des manifestations contre la mort de Wright Crédit: AP

Les gens se tiennent sur une voiture de police alors que les manifestants descendent dans les rues Crédits: Getty

« Je veux dire que nos cœurs nous font mal en ce moment », a-t-il dit.

« Nous souffrons en ce moment. Et nous reconnaissons que cela n’aurait pas pu arriver à un pire moment. »

Hier soir, la mère sanglotante de Wright, Katie, a raconté à une foule comment son fils l’avait appelée pour lui dire qu’il avait été arrêté par la police à cause d’un assainisseur d’air qui pendait à son rétroviseur.

Elle a dit avoir entendu des agents dire à son fils de poser son téléphone, puis l’un des agents a mis fin à l’appel.

Peu de temps après, la petite amie de son fils lui a dit qu’il avait été abattu.

Elle a déclaré aux journalistes: «Tout ce qu’il a fait, c’est d’avoir des assainisseurs d’air dans la voiture et ils lui ont dit de sortir de la voiture.

« Il est sorti de la voiture et sa petite amie a dit qu’ils lui avaient tiré dessus. »

Selon une déclaration du département de police du Brooklyn Center, des agents ont arrêté Wright pour une infraction au code de la route.

Lorsqu’ils ont découvert qu’il avait un mandat en suspens, ils ont essayé de le mettre en détention.

Il est remonté dans sa voiture et l’un des policiers l’a abattu.

Une passagère de la voiture a subi « des blessures ne mettant pas sa vie en danger » et a été transportée dans un hôpital local, selon le communiqué, qui n’a pas identifié la femme.