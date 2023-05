Brooke Bailey blâme Jackie Christie pour sa fille décédée

Brooke Bailey est déçue et dégoûtée que son amie Jackie Christie « n’ait montré aucun soutien » après la mort prématurée de sa fille, et elle l’a récemment dit très clairement. Jackie prétend cependant qu’elle a fait de son mieux pour consoler sa collègue Basketball Wife et elle publie des reçus.

Comme nous l’avons déjà signalé, l’aînée des enfants de l’entrepreneur, Kayla Nicole Bailey, est malheureusement décédée en septembre et le sujet sensible a été abordé à la Épouses de basket-ball réunion.

Au cours de la rencontre organisée par Tamar Braxton, la mère en deuil est restée ferme pour exprimer ses griefs à propos de Jackie qui, selon elle, était distante après le décès de son enfant.

« Vous êtes assis ici et vous dites à quel point vous avez été un ami formidable pour les gens, mais j’ai vraiment l’impression que vous ne l’êtes pas », a déclaré Brooke en s’adressant à Jackie.

« Et la raison en est que lorsque ma fille est décédée, vous n’avez pas envoyé une seule fleur. Tu as été à Los Angeles, tu n’as pas frappé à ma porte pour me faire un câlin ou simplement t’asseoir à côté de moi tranquillement. Vous n’avez montré absolument aucun soutien.

Jackie a tenté de se défendre en déclarant: « Tout d’abord, je ne savais pas quoi dire », ce à quoi Brooke a rétorqué, « La plupart des gens ne le savent pas. »

« Et je suis tellement désolée », a-t-elle poursuivi. « Je suis content que nous ayons cette conversation parce que je vais être honnête avec vous. Je savais que ce serait une situation délicate quand je te reverrais. « Ça m’a fait mal au cœur d’entendre parler de votre fille. Je me suis assise et j’ai pleuré pendant des heures », a-t-elle ajouté alors que sa voix se brisait. « J’ai deux filles. Je ne t’ai pas appelé mais ça m’a fait mal au cœur que ça t’arrive.

Et pour être clair @JackieChristie m’a envoyé un texte très générique quelques jours après le décès de ma fille. Mais l’amitié que je pensais que nous avions développée dans les coulisses, j’attendais tellement plus d’elle. Elle le sait. Nous en avons également discuté lors de la réunion. – Brooke Bailey (@BrookeBaileyInc) 9 mai 2023

Le Épouses de basket-ball La vétérinaire a tenté d’illustrer à quel point elle était une bonne amie en mentionnant le soutien qu’elle a apporté au PDG des soins de la peau lorsqu’elle a connu des épreuves pendant son mariage, mais Brooke ne l’a pas entendu.

« Ce que mon mari et moi avons vécu n’a rien à voir avec la mort de ma fille. Ce n’est pas du tout comparable », a déclaré Brooke alors que Brittish Williams intervenait et a dit à Jackie que le groupe attendait plus d’elle.

Brandi Maxiell a également accepté et s’est assise plus tard entre Brooke et Jackie pour la sécurité de Jackie alors qu’un match de hurlements passionné s’ensuivait.

« C’est pour la sécurité de qui ?! » demanda Jacky. « Ce n’est pas pour le mien. Ce n’est pas pour le mien. Se lever! »

Après la diffusion de la réunion et alors que le clip choquant prenait de l’ampleur, Jackie Christie a commenté la Épouses de basket-ball‘ La page Instagram et a encouragé les téléspectateurs à ne pas « répandre des mensonges et de la haine » sur le sujet sensible.

