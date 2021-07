Brook Lopez mène les Milwaukee Bucks devant les Hawks d’Atlanta dans le match 5 pour une avance de 3-2 | Nouvelles de la NBA

Brook Lopez a joué un rôle de premier plan jeudi, marquant un record de 33 points alors que les Milwaukee Bucks ont remporté une victoire de la finale de la NBA grâce à une victoire de 123-112 sur les Hawks d’Atlanta lors du cinquième match de la finale de la Conférence de l’Est.

Les Bucks ont pris une avance de 3-2 dans la série au meilleur des sept tout en jouant sans la superstar Giannis Antetokounmpo, qui s’est absentée en raison d’un genou gauche hypertendu.

Les Hawks n’avaient pas leur propre étoile, car Trae Young était absent à cause d’un os contusionné au pied droit.

















Jrue Holiday a également joué un rôle important dans une attaque équilibrée des Bucks avec 25 points et 13 passes décisives, et Khris Middleton a ajouté 26 points, 13 rebonds et huit passes décisives. Lopez a affiché son plus haut total de points en carrière lors d’un match éliminatoire.

Milwaukee, qui n’a jamais traîné, a apporté une intensité précoce, prenant une avance de 30-10 moins de neuf minutes après le début du match. Les Hawks étaient à un chiffre à la fin du troisième quart avant que les Bucks ne se retirent.

















Bogdan Bogdanovic a marqué 28 points pour les Hawks, tandis que John Collins et Danilo Gallinari ont ajouté 19 points chacun. Atlanta rentrera à domicile pour le sixième match samedi, tentant de prolonger sa course en séries éliminatoires la plus profonde depuis 2015.

Lou Williams, qui a sauvé les Hawks dans le match 4 avec 21 points tout en commençant pour Young, a marqué 17 dans un autre rôle de départ dans le match 5.

Atlanta Hawks Points Rebonds Aides Bogdan Bogdanovic 28 5 4 John Collins 19 8 3 Clint Capela 6 8 1 Kevin Huerter 8 3 7 Lou Williams 17 2 5

Antetokounmpo s’est blessé au troisième quart mardi à Atlanta, et sans calendrier pour son retour, il risque également de rater le sixième match. Young, qui a également raté le match 4, a été répertorié comme douteux pour le match 5 avant que les Hawks ne décident de s’asseoir.

Les Hawks se sont regroupés à la fin du premier quart et étaient de retour à un chiffre à 57-49 avec moins de deux minutes à jouer avant la mi-temps. Ils sont entrés dans la rupture 65-56 et ont clôturé à 65-59 sur un 3 points de Bogdanovic pour ouvrir la seconde mi-temps.

Dollars de Milwaukee Points Rebonds Aides PJ Tucker 5 11 1 Bobby Portis 22 8 3 Brook Lopez 33 7 0 Khris Middleton 26 13 8 Vacances à Jrue 25 6 13

Une course de 9-0 entre la fin du troisième quart et le début du quatrième, couronnée par un pointeur à 3 points de Bryn Forbes, a donné aux Bucks une avance de 96-78. Les Hawks ne sont plus jamais arrivés à un chiffre.

Bobby Portis Jr. a récolté 22 points et huit rebonds pour les Bucks, et son coéquipier PJ Tucker a pris 11 rebonds.

















Milwaukee a tiré à 50,5% du terrain tout en passant à 7-1 à domicile en séries éliminatoires. Atlanta a atteint 45,6% de ses tentatives de placement sur le terrain.