Brook Lopez et les Bucks battent les Hawks pour remporter une victoire en finale de la NBA

MILWAUKEE – Brook Lopez a dû changer son jeu au milieu de la révolution à 3 points de la NBA et devenir un tronçon de cinq, un centre qui a tiré et fait 3 points.

Il s’est adapté avec talent.

Mais lors du cinquième match de la finale de la Conférence Est, le vétéran des Milwaukee Bucks est remonté dans le temps jusqu’à un jour où il parcourait la peinture avec dominance.

Lopez a marqué 33 points, un sommet en carrière en séries éliminatoires, et a récolté sept rebonds, quatre blocs et deux interceptions lors de la victoire 123-112 de Milwaukee contre les Hawks d’Atlanta jeudi. Cette victoire donne aux Bucks une avance de 3-2 dans la série et leur confère une victoire lors de la première apparition de la franchise en finale de la NBA depuis 1974.

« J’essaie juste d’aller là-bas et d’aider mon équipe autant que possible, qu’il s’agisse de jouer à ce nouveau jeu de 3 balles moderne, de jouer au sol ou d’être à l’intérieur », a déclaré Lopez.

Normalement, l’attaquant All-NBA Giannis Antetokounmpo règne sur la peinture pour les Bucks, mais il a raté le match avec un genou gauche hypertendu subi lors du match 4.

Alors les Bucks sont passés à l’ancienne. Collez l’énorme Lopez de 7 pieds et 282 livres dans des situations de pick-and-roll et laissez-le matraquer les plus petits Hawks.

Lopez a marqué 26 de ses points dans la peinture, dont six sur des rebonds offensifs.

« C’était une excellente occasion pour lui de récupérer un peu plus le ballon, d’essayer de l’utiliser un peu plus et il s’est bien comporté », a déclaré l’entraîneur des Bucks, Mike Budenholzer. « Vous savez, il y en a eu quelques-uns où il vient de jouer, mais il l’a fait de différentes manières. Il l’a fait en pick-and-roll. Il l’a fait sur le verre offensif. Arrivé à la ligne des lancers francs.

« Juste un effort global vraiment, vraiment impressionnant. C’est un si bon coéquipier. Il veut toujours être là et il veut livrer pour son équipe et il a intensifié ses efforts ce soir. »

Il a ponctué la performance de dunks, de tip-ins et d’insondables alley-oop slams. À mi-chemin du premier quart, alors que les Bucks établissent leur présence dans la voie, Jrue Holiday a lancé un lob à Lopez. C’était, selon les mots de Holiday, « une mauvaise passe ».

Lopez, 33 ans, a étiré son bras droit aussi loin que possible pour contrôler le basket-ball, puis a lancé un dunk à une main.

« C’est à peu près aussi longtemps que je vais rester en l’air dans ma vie, probablement », a déclaré Lopez.

Bobby Portis avait une vue du haut de la ligne des 3 points.

« Les gars ne comprennent même pas à quel point Brook est athlétique pour faire ce qu’il fait », a déclaré Portis. « C’est un grand basketteur, mais ce dunk juste là, j’étais au sommet de la touche et je l’ai vu venir et j’ai pensé: » Attendez, c’est hors limites « , et il l’a dunk. C’était un spécial J’ai eu la foule vraiment, vraiment excitée aussi, et à partir de là, c’était notre jeu. «

C’est ce qui arrive quand une équipe est sans son étoile. Il est obligé de jouer un style différent, un style que l’adversaire n’est pas familier. C’est ainsi qu’Atlanta a remporté le match 4 sans le meneur blessé Trae Young.

Milwaukee est le deuxième meilleur pour les points dans la peinture pendant les séries éliminatoires. C’est une partie importante de son attaque – en partie parce que lorsque la défense s’effondre pour défendre la jante, les tireurs à 3 points sont ouverts. Les Bucks n’ont pas abandonné cette philosophie de base.

Les Hawks n’étaient pas surpris que Milwaukee ait fait de Lopez une partie importante de l’offensive. Les Bucks sont allés dans cette direction lors des neuf matchs qu’ils ont disputés avec le départ de Lopez et les matchs manquants d’Antetokounmpo au cours de la saison régulière.

« Ils allaient continuer à attaquer, même sans Giannis dans l’alignement. C’est comme ça qu’ils jouent », a déclaré l’entraîneur par intérim d’Atlanta, Nate McMillan. « Nous savions qu’ils chercheraient à aller plus à Lopez, et ils l’ont fait. Ils ont juste dominé la peinture ce soir. … Ils veulent jouer de l’intérieur, et si vous ne gardez pas la peinture, ils vous puniront dans la peinture. Si vous enlevez la peinture, ils la chassent pendant 3 secondes. C’est leur jeu. «

La performance de Lopez rappelait ses jours avec les Nets quand il s’appelait Brooklyn Brook. Holiday a rappelé aux journalistes que « Brook est l’un des meilleurs buteurs de la franchise de quelqu’un d’autre (les Nets), donc il est définitivement un seau. »

Après une saison 2017-18 au cours de laquelle il a été abusé par les Lakers de Los Angeles, Lopez a trouvé une maison avec les Bucks, qui ont utilisé ses compétences intérieures et extérieures aux côtés d’Antetokounmpo et Khris Middleton.

Maintenant, Lopez est à une victoire de sa première apparition en finale de la NBA.

« Ce qui est génial aujourd’hui, c’est que nous étions tous des basketteurs jouant ensemble en attaque et en défense », a déclaré Lopez. « Nous nous jouions les uns contre les autres, jouions des jeux, effectuions des passes supplémentaires. C’était très amusant ce soir. »

