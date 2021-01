Brood X, l’une des plus grandes couvées de cigales, devrait émerger après 17 ans sous terre cet été.

Les insectes se cachent sous la surface depuis 2004, se nourrissant de la sève des racines des plantes, selon Michael J. Raupp, professeur émérite d’entomologie à l’Université du Maryland. Une fois mature, la « grande couvée » émergera dans 15 états où elle passera deux à quatre semaines fin mai et début juin « à faire la cour, à s’accoupler, à voler, à rendre les gens fous, à être mangés par tout », y compris les humains comme Raupp.

Les adultes pondront leurs œufs dans des arbres qui écloseront 4 à 6 semaines plus tard dans plus d’une douzaine d’états. Leur progéniture retournera sous terre jusqu’en 2038.

Ils feront aussi pas mal de bruit. Selon Raupp, les cigales peuvent émettre des sons entre 80 et 100 décibels, ce qui équivaut à un avion volant à basse altitude ou à une tondeuse à gazon.

Cigales périodiques Brood X:Souterrain depuis 17 ans, prêt à réapparaître et à faire du bruit

Voici tout ce que vous devez savoir sur Brood X:

Qu’est-ce qu’une couvée?

Les cigales périodiques émergent en grands groupes appelés couvées. Il y a 12 couvées de cigales qui émergent tous les sept ans et trois couvées qui émergent tous les 13 ans, a déclaré Raupp.

Deux couvées semblent avoir disparu, y compris Brood XI, qui a été observée pour la dernière fois dans le Connecticut en 1954. Presque chaque année quelque part dans le pays, une couvée périodique émergera.

« Une couvée est une émergence massive géographiquement distincte de cigales périodiques qui se produit une fois tous les 13 ans ou 17 ans », a déclaré Raupp. « Il y a plusieurs de ces couvées selon l’endroit et selon l’année. »

Pourquoi s’appelle-t-il « Brood X »?

Bien que le nom puisse sembler inquiétant, l’histoire derrière le nom est assez simple. Les couvées sont différenciées par des chiffres romains, et Brood X est le dixième que les experts en couvée ont suivi.

Quelle est la particularité de Brood X?

Brood X est l’un des groupes de cigales périodiques les plus importants et les plus largement distribués. Raupp a déclaré qu’ils se trouvent du nord de la Géorgie à New York, à l’ouest du fleuve Mississippi et dans le Midwest. Il a estimé qu’il peut y avoir jusqu’à 1,5 million de cigales par acre, ce qui porte la population totale de couvain à des milliards.

« Beaucoup de gens vont voir des cigales », dit-il.

Pourquoi émergent-ils tous les 17 ans?

Pourquoi les cigales passent-elles si longtemps sous terre est «l’un des grands mystères de la biologie», selon Raupp, mais leur cycle de vie «très unique et très bizarre» est probablement une stratégie pour éviter les prédateurs.

Les cigales sont plus grandes que beaucoup de leurs parents d’insectes et leur source de nourriture est pauvre en nutriments, ce qui signifie qu’elles doivent passer beaucoup de temps à se développer, a déclaré Raupp. Être plus grand leur permet de produire plus de progéniture, ce qui est la clé de la «satisfaction des prédateurs».

« Vous allez produire tellement de descendants qui émergent simultanément, de manière synchrone, vous remplirez tous les ventres de tout prédateur qui veut manger ces choses et il en restera encore assez pour perpétuer l’espèce », a déclaré Raupp.

Raupp a ajouté que leur longue durée de vie les aide également à éviter les prédateurs qui ne vivent pas assez longtemps pour se souvenir de leur existence.

Les cigales mordent-elles ou piquent-elles?

Raupp a déclaré que les cigales ne constituent pas une menace pour les humains et offrent plutôt un «moment d’enseignement spectaculaire».

« Ils ne vont pas faire de mal à vos animaux de compagnie ni emporter de jeunes enfants », a-t-il dit, tout en avertissant les propriétaires d’animaux de ne pas laisser leurs animaux abuser.

Mais si l’émergence soudaine de milliards d’insectes est trop difficile à gérer, Raupp recommande de sortir de la zone où se trouve Brood X.

Les arbres matures ne devraient voir aucun impact significatif, mais Raupp a déclaré que ceux qui envisagent de transplanter de petits gaules devraient attendre pour le faire jusqu’à l’automne pour éviter d’endommager les petits arbres par les cigales pondant des œufs. Il a également recommandé d’utiliser des filets à mailles de 1 cm sur les jeunes arbres, mais a averti les gens de ne pas utiliser de pesticides qui pourraient être inefficaces et nocifs pour d’autres espèces.

