Brood X cigales infectées par un champignon sexuellement transmissible

L’allégation : les cigales de Brood X sont infectées par un champignon sexuellement transmissible

Après une interruption de 17 ans, les cigales sont de retour ensemble, une fois de plus la sérénade du sud-est des États-Unis avec leurs mélodies aiguës pendant qu’elles font ce qu’elles font le mieux : s’accoupler.

Cependant, se cacher dans les coulisses de cette orgie planifiée est quelque chose qui sonne moins cacophonique et plus néfaste.

« Il y a une MST fongique qui circule parmi Brood X (une référence à la récolte de cigales de cette année) », affirme un post Instagram du 8 juin. « Le champignon infecte les cigales et fait tomber leurs arrières. »

Le message indique également que le champignon, appelé Massospora, infecte particulièrement le cerveau de la cigale mâle, l’obligeant à imiter le langage corporel de la femelle, ce qui encourage les avances amoureuses de ses congénères mâles.

Vérification des faits:Une entreprise a-t-elle imprimé en 3D des cornes de rhinocéros pour aider à ralentir le braconnage ? Oui, mais ça n’a pas duré longtemps

Mais y a-t-il une preuve de cela ? Les experts disent que Massospora infecte effectivement l’insecte de la taille d’un pouce, sécrétant des produits chimiques altérant l’esprit qui ont un impact sur le comportement d’accouplement des mâles. Mais il n’infecte pas directement le cerveau des cigales mâles et la transmission sexuelle n’est pas la seule façon dont il se propage.

Le champignon est sexuellement transmissible, mais l’infection peut survenir avant

Les scientifiques connaissent le champignon Massospora et la façon dont il infecte sélectivement les cigales depuis le 19ème siècle. Ce qu’ils ne savaient pas, jusqu’à il y a quelques années, c’était comment exactement cela pouvait changer le comportement de l’insecte, en particulier pendant l’accouplement.

Contrairement à d’autres champignons infectieux qui tuent généralement leurs hôtes – comme le parasite Ophiocordyceps connu pour infecter les fourmis charpentières – Massospora sécrète des substances neurochimiques altérant l’esprit qui agissent sur le cerveau d’une cigale, a déclaré David Shetlar, entomologiste et professeur émérite à l’Ohio State University.

Dans un e-mail à USA TODAY, Shetlar a déclaré qu’une amphétamine, connue sous le nom de cathinone, est sécrétée par un type de Massospora qui n’infecte que les cigales périodiques, celles qui apparaissent tous les 13 à 17 ans.

Les amphétamines sont de puissants stimulants neurologiques qui accélèrent les fonctions du cerveau et du corps chez l’homme, ce qui augmente l’éveil, réduit la fatigue et l’inhibition. Mais d’un autre côté, ces stimulants peuvent également provoquer des effets néfastes comme une crise cardiaque et la mort.

Les scientifiques émettent l’hypothèse que la cathinone a un effet similaire sur les cigales, les gardant éveillées, plus actives et, peut-être, plus intéressées par l’accouplement, a déclaré Brian Lovett, chercheur postdoctoral étudiant les champignons destructeurs d’insectes à l’Université de Virginie-Occidentale.

La cathinone fait voler les cigales infectées plus que d’habitude et les cigales mâles agitent leurs ailes comme les femelles – un geste indiquant l’intérêt de l’accouplement.

Fait intéressant, le champignon le fait sans infecter directement le cerveau de la cigale mâle.

« Nous n’avons aucune preuve que le champignon infecte directement le cerveau », a déclaré Lovett à USA TODAY par e-mail. « Au lieu de cela, ce champignon se développe dans (et remplace éventuellement) l’abdomen des cigales infectées. À partir de là, le champignon fabrique et sécrète des produits chimiques qui manipulent le cerveau à distance. »

Et le contact sexuel n’est pas la façon dont les spores fongiques se propagent.

Le battement des ailes par les mâles et les femelles infectés a tendance à disperser les spores vers les cigales voisines non infectées, ont déclaré Lovett et Shetlar.

Il y a des indices les jeunes cigales, appelées nymphes, peuvent être infectées avant même d’interagir avec d’autres cigales, lorsqu’elles émergent pour la première fois du sous-sol.

« Les premiers signes d’infection suggèrent que les nymphes peuvent réellement rencontrer les spores lorsqu’elles construisent leurs terriers et cheminées d’émergence, souvent un mois avant l’émergence réelle », a déclaré Shetlar.

Les humains peuvent cependant être rassurés : Massospora ne présente aucun danger pour la santé ou la nourriture, a déclaré Lovett. (Bien que la FDA avertisse les gourmands aventureux allergiques aux crevettes de ne pas manger de cigales.) Le champignon ne menace pas non plus la survie des cigales elles-mêmes, car elles émergent en grand nombre et Massospora n’infecte pas tout le monde.

Il convient de noter qu’une autre espèce de Massospora, connue sous le nom de Massospora levispora, infecte les cigales annuelles qui se trouvent dans le monde entier (aux États-Unis, principalement dans l’ouest) et vivent beaucoup plus longtemps que leurs frères périodiques. Au lieu d’une amphétamine, cette variante libère une substance hallucinogène appelée psilocybine, communément appelée champignons magiques.

Vérification des faits:Vous ne pouvez pas toujours dire si un serpent est venimeux par la façon dont il nage

« Les effets comportementaux de (psilocybine) sont moins étudiés, mais provoquent probablement aussi un comportement anormal chez les individus infectés », a déclaré Shetlar.

Notre note : Vrai

Sur la base de nos recherches, nous considérons comme VRAI l’affirmation que les cigales de Brood X sont infectées par un champignon sexuellement transmissible. Le champignon, connu sous le nom de Massospora, sécrète des substances neurochimiques qui affectent le comportement d’accouplement des cigales, en particulier en incitant les cigales mâles à agiter leurs ailes comme les femelles, déroutant ainsi les autres mâles.

Nos sources de vérification des faits :

Université du Maryland, consulté le 10 juin, Cicada Brood X 2021 Gallery

The Atlantic, 30 juillet 2018, ce parasite drogue ses hôtes avec des produits chimiques psychédéliques dans les champignons

National Geographic, 18 avril 2019, Comment un champignon parasite transforme les fourmis en « zombies »

Evansville Courier & Press, 14 mai, les cigales de Brood X menacées par un «champignon mort-zombie» qui pourrit la moitié de leur corps

David Shetlar, 9 juin, entretien par e-mail avec USA TODAY

Medical News Today, 22 décembre 2017, Usages et risques des amphétamines

Brian Lovett, 9 juin, entretien par e-mail avec USA TODAY

National Geographic, consulté le 10 juin, Cigales, faits et photos

Medical News Today, 31 mars Que sont les champignons magiques et la psilocybine ?

USA TODAY, 2 juin, les cigales sont liées aux crevettes – ne les mangez pas si vous avez une allergie aux crevettes, prévient la FDA

Merci de soutenir notre journalisme. Vous pouvez vous abonner à notre édition imprimée, à notre application sans publicité ou à notre réplique de journal électronique ici.

Notre travail de vérification des faits est soutenu en partie par une subvention de Facebook.