Bronzed Gemma Collins rayonne de confiance dans une nuisette maigre

Gemma Collins a rayonné de confiance en posant dans une chemise de nuit maigre dans le cadre de sa nouvelle collection de pyjamas.

La star de Diva Forever, 40 ans, a montré ses mouvements de mannequin avec ses mains sur ses hanches alors qu’elle faisait la promotion de la pièce rose pâle.

Elle a sorti sa jambe droite et nous a donné un aperçu de son bronzage frais.

Gemma portait ses longs cheveux blonds et mettait du rouge à lèvres rose et de faux cils pour ajouter au look simple.







(Image: gemmacollins / Instagram)



Elle a essayé plusieurs styles de pyjama différents de sa « collection Gemma Collins » qu’elle a partagée dans ses histoires Instagram.

La beauté bronzée a dirigé les fans vers son site Web afin qu’ils puissent mettre la main sur la nuisette à 16 £, qui va de la taille 12 à 26.

Ses messages de mannequins cohérents viennent après que l’ancienne star de Towie a révélé sa perte de poids de trois pierres en novembre dernier.







(Image: Instagram)



Gemma était plus en forme que jamais et a montré aux fans quelques-unes des magnifiques tenues qu’elle portait lors du deuxième verrouillage.

La star, qui aurait récemment retrouvé son petit ami James ‘Arg’ Argent, est même devenue la reine de tout ce qui est rose lorsqu’elle est apparue jeudi soir dans l’épisode de RuPaul’s Drag Race UK.

La star de la télé-réalité a participé en tant que candidat au tristement célèbre épisode de l’émission « Snatch Game » et ne glissait pas si subtilement dans des insinuations effrontées.









L’hilarante Drag Queens de cette année a imité des légendes comme Mel B, Katie Price et Louie Spence des Spice Girls.

Cependant, la robe rose vif glamour de Gemma avec de longs gants assortis étaient les vraies stars du spectacle.

Pendant le match tant attendu, la star n’a pas pu s’empêcher de faire quelques commentaires sur Spotted Dick et les saucisses battues pour accueillir RuPaul.

Quand Ru a demandé à Gemma quand était la dernière fois qu’elle avait apprécié le dessert britannique, elle a répondu effrontément: « La nuit dernière … avec une crème supplémentaire. »