Bronx, le fils d’Ashlee Simpson et Pete Wentz, à l’occasion de son 14e anniversaire : Photo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Agence de presse/NurPhoto/Shutterstock

Ashlee Simpsonl’aîné des enfants, Bronx, vient d’avoir 14 ans et a l’air tellement adulte ! La chanteuse et actrice de 38 ans s’est rendue sur Instagram le lundi 21 novembre pour célébrer l’anniversaire de son fils avec un adorable selfie souriant à côté de lui alors qu’il avait l’air stéréotypé non amusé. « BRONX joyeux anniversaire mon garçon adulte. Je n’arrive pas à croire que tu as 14 ans”, a-t-elle écrit en légende. “Tu es le plus gentil et le plus cool. J’ai tellement de chance d’être ta mère.”

Plus à propos Ashlee Simpson

L’ex-mari d’Ashlee et le père du Bronx, Garçon radio-actif bassiste Peter Wentz, 42 ans, a également pris un moment pour souhaiter un joyeux anniversaire à son fils sur sa Story Instagram. “Joyeux anniversaire à mon gars. Heureusement d’être ton père”, a-t-il écrit sur un selfie avec lui.

Bronx a même eu sa propre photo sur sa tante, Jessica Simpson‘s, page Instagram. Sur la photo, ils ont souri à côté d’une friandise, et Jessica et son neveu avaient l’air excités. “Joyeux 14e anniversaire BX !!! Je t’aime tellement”, a écrit la chanteuse et femme d’affaires de 42 ans en légende de l’instantané. “Vous êtes un cadeau pour tous ceux qui ont la chance de vous connaître, de vous aimer et d’être aimés par vous. Être ta tante… a été… SERA TOUJOURS… l’une des bénédictions les plus précieuses de ma vie ! Merci d’être toi!”

Bronx est le frère aîné de trois enfants du côté de son père. Le hitmaker “Centuries” a deux enfants avec une petite amie de longue date Meagan Campeurla fille Marvel Jane4 et fils Saint Lazslo8. Ashlee a deux enfants avec son mari, Evan Rossle fils du légendaire Diana Ross. Ils partagent une fille, Jagger7 ans et un fils, Ziggy Bleu2.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Ziggy a fêté sa deuxième année de vie le 29 octobre. « Joyeux anniversaire Ziggy Blu ne peut pas croire que tu as 2 ans ! Nous vous aimons tellement », la chanteuse de« Pieces of Me »a légendé un joli carrousel qu’elle a partagé avec le ‘gram. Les photos qu’elle a postées semblaient provenir de la fête d’anniversaire sur le thème d’Halloween de Ziggy, avec un gâteau rayé violet et orange avec du glaçage vert dégoulinant sur les côtés et d’adorables créatures glacées placées sur le dessus.

Jagger a célébré son anniversaire en juillet et Ashlee a commémoré la journée en partageant un diaporama de précieuses photos de son deuxième enfant. Sur une photo, elle a posé comme un mannequin en herbe dans un béret français et une chemise arborant la Tour Eiffel. Dans un autre, elle a tiré la langue et a brandi le panneau Hang Loose tout en portant des bottes de pluie bien trop grandes pour ses petits pieds. « JOYEUX ANNIVERSAIRE JAGGER SNOW. Vous êtes la lumière la plus brillante. Nous vous aimons tellement », a déclaré Ashlee en légende du message.