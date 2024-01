Bronson Battersby était « deux pouces trop petit » pour ouvrir un réfrigérateur rempli de restes qui « auraient pu le sauver », dit sa mère au cœur brisé qui ne peut s’empêcher d’imaginer son fils tragique « affamé, tendant la main et essayant de les récupérer ».

La mère au cœur brisé de Bronson Battersby a révélé que son fils était deux pouces trop petit pour atteindre un réfrigérateur rempli de restes qui auraient pu le sauver.

Sarah Piesse, qui a vu son fils vivant pour la dernière fois avant Noël, a eu le cœur brisé après avoir appris qu’il était décédé avec son ex-partenaire Kenneth à son domicile de Skegness.

L’enfant de deux ans serait mort de faim et de déshydratation alors qu’il se retrouvait seul dans la propriété après que son père, âgé de 60 ans, ait subi une crise cardiaque mortelle aux alentours du Nouvel An.

Le tout-petit était également incapable d’atteindre ses collations car elles venaient d’être retirées d’un placard bas dans le but de l’empêcher de s’en servir.

Sa mère dévastée a déclaré qu’elle ne pouvait s’empêcher d’imaginer son fils tragique « affamé, tendant la main et essayant de les attraper ».

Bronson Battersby, deux ans, est mort de faim à côté de son père décédé après avoir subi une crise cardiaque, a révélé sa famille dévastée.

La mère de Bronson, Sarah Piesse (photo), 43 ans, a déclaré qu’elle ne pouvait s’empêcher d’imaginer son fils tragique « affamé, tendant la main et essayant d’obtenir » ses collations.

Sur Facebook, la sœur de Bronson, Melaniie Battersby, a écrit : « Ce beau petit garçon méritait bien mieux que cette vie. Nous t’aimons Bronson, tu fais toujours partie de nous et pour toujours mon petit frère’

Elle a dit Le soleil: ‘Kenny a déplacé toutes les collations plus haut pour ne pas pouvoir y accéder sans demander.

« Maintenant, tout ce à quoi je peux penser dans ma tête, c’est lui, affamé, tendant la main et essayant de les attraper. Je ne peux pas le supporter.

«Il était à environ deux pouces de pouvoir atteindre le réfrigérateur pour l’ouvrir.

«Et Kenny était là, par terre. Je ne peux que prier pour qu’il pense que son père dormait.

LIRE LA SUITE : Comment la tragédie a frappé deux fois la famille de Bronson Battersby : la mère a perdu un autre enfant huit ans avant que le corps du tout-petit ne soit retrouvé recroquevillé dans le noir sur les genoux de son père décédé

Le bambin a été retrouvé en pyjama à côté de son père Kenneth, aux côtés de leur chien de compagnie émacié, le boxeur Skylar, qui a survécu après jours de tentatives de contact de la part des services sociaux concernés.

La découverte tragique est survenue une semaine après qu’un travailleur social ait alerté la police au sujet du couple après avoir été incapable de contacter Kenneth lors d’une réunion organisée le 2 janvier.

Un voisin avait vu Kenneth et Bronson le lendemain de Noël, quelques jours après que Sarah ait vu son fils vivant pour la dernière fois avant Noël.

Mais Kenneth, 60 ans, aurait succombé à une crise cardiaque avant le Nouvel An et son fils serait décédé tragiquement quelques jours plus tard à cause de la faim et de la déshydratation.

La police du Lincolnshire s’est référée aujourd’hui au chien de garde après qu’un enfant en bas âge a été retrouvé mort sur les genoux de son père décédé, une semaine après que des inquiétudes aient été signalées à la force.

La force a déclaré aujourd’hui qu’elle s’est référée au Bureau indépendant pour la conduite de la police, qui examinera ses actions, tandis que le conseil du comté du Lincolnshire s’est également engagé à procéder à un « examen rapide ».

La famille et les amis au cœur brisé ont rendu hommage aux deux hommes qui n’ont été retrouvés que lorsque l’assistante sociale, qui avait contacté la police à deux reprises en l’espace d’une semaine pour lui faire part de ses inquiétudes à leur sujet, a utilisé la clé du propriétaire de Kenneth pour entrer.

Sarah a vu Bronson pour la dernière fois après s’être disputée avec Kenneth avant Noël

Un landau et un scooter pouvaient être vus dans le jardin à l’extérieur de la maison où Bronson et Kenneth ont été retrouvés.

Des amis et voisins au cœur brisé ont laissé des hommages floraux au couple devant la maison Skegness

Dans un hommage écrit, des amis ont déclaré que le « petit sourire effronté » de Bronson et les « plaisanteries de football » de Kenneth leur manqueraient.

Ils s’étaient rendus au domicile de Kenneth à Skegness, dans le Lincolnshire, le 2 janvier, pour une visite de routine, mais n’avaient reçu aucune réponse et, après avoir échoué à les retrouver par l’intermédiaire d’amis, ils avaient contacté la police.

Ils nous ont rendu visite à nouveau le 4 janvier, mais encore une fois, ils n’ont reçu aucune réponse. L’assistante sociale a de nouveau contacté la police ce jour-là.

Ils contacteraient la police une troisième et dernière fois après avoir découvert les corps des deux hommes le 9 janvier.

LIRE LA SUITE : Bronson Battersby a crié pour « papa » aux premières heures du Nouvel An – neuf jours avant que l’enfant de deux ans et son père ne soient retrouvés morts, révèle un voisin

La police du Lincolnshire a confirmé mercredi après-midi qu’elle s’était référée au chien de garde à la suite de la tragédie.

Un porte-parole de la force a déclaré : « Les actions exactes des organisations impliquées seront analysées dans un prochain examen et à ce stade, il serait inapproprié de commenter davantage.

“Dans le cadre des procédures standard, nous avons soumis cette affaire au FIPOL à la suite d’un décès ou d’une blessure grave suite à l’intervention de la police.”

Pendant ce temps, le conseil du comté du Lincolnshire a confirmé qu’il procédait à un « examen rapide » de l’affaire.

Heather Sandy, directrice exécutive des services à l’enfance, a déclaré : « Il s’agit d’un incident tragique et nous soutenons la famille en ces temps difficiles. Nous procédons actuellement à une étude du dossier avec les agences partenaires pour mieux comprendre les circonstances, et nous attendons également les résultats des investigations du coroner. Nos pensées vont à la famille et aux amis des personnes impliquées.

S’exprimant mercredi sur World at One sur BBC Radio 4, Mme Sandy a déclaré qu’il s’agissait d’un cas « dévastateur » et « tragique ».

«Kenneth est décédé chez lui», a-t-elle déclaré.

“Il était seul à la maison avec Bronson et cela signifiait qu’il n’y avait plus personne pour s’occuper de Bronson, et malheureusement, à cause de cela, Bronson est également décédé.”