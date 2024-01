Bronson Battersby : Bilan après la découverte d’un garçon de deux ans et de son père

Par Kevin Shoesmith

17 janvier 2024, 13h09 GMT Mis à jour il y a 2 heures

Légende, Bronson Battersby serait mort seul de faim après que son père ait succombé à une crise cardiaque.

Un garçon de deux ans et son père ont été retrouvés morts dans une propriété à Skegness, ce qui a donné lieu à un « examen rapide ».

Bronson Battersby a été retrouvé seul dans la maison avec son père, Kenneth Battersby, âgé de 60 ans, le 9 janvier.

On pense que le petit enfant, qui a été décrit comme « la lumière des yeux de son père », est mort de faim après que M. Battersby ait eu une crise cardiaque.

La famille était connue des services à l’enfance et le conseil du comté du Lincolnshire a ouvert une enquête.

Sa directrice exécutive des services à l’enfance, Heather Sandy, a qualifié ces décès de « dévastateurs ».

“C’est une tragédie que Kenneth soit mort d’une crise cardiaque”, a-t-elle déclaré à World at One sur BBC Radio 4.

“Il était seul à la maison avec Bronson et cela signifiait qu’il n’y avait plus personne pour s’occuper de Bronson, et malheureusement, à cause de cela, Bronson est également décédé.”

Le bureau du coroner de Lincoln a déclaré qu’une enquête n’avait pas encore été ouverte car il “attendait de plus amples informations de la part du pathologiste”.

Mme Sandy a déclaré qu’un examen de la participation des différentes agences serait effectué.

Elle a ajouté : “C’est absolument dévastateur pour nous et bien plus dévastateur pour la famille, et nos pensées les accompagnent.”

Mme Sandy a confirmé qu’un travailleur social “avait eu des contacts” avec M. Battersby le 27 décembre, avec une visite à domicile ensuite organisée pour le 2 janvier.

“Une chance d’être un bon papa”

“L’assistante sociale s’est rendue au domicile de Bronson et Kenneth et n’a eu aucune réponse lorsqu’on a frappé à la porte. Elle a donc cherché d’autres adresses pour essayer de localiser Bronson et, n’y parvenant pas, elle a parlé à son responsable et elle a contacté la police. ” dit-elle.

L’assistante sociale a fait une nouvelle tentative le 4 janvier et, comme elle ne pouvait pas légalement entrer, elle a alerté la propriétaire après une troisième tentative infructueuse le 9 janvier, a ajouté Mme Sandy.

Mme Sandy a déclaré à BBC Look North que l’examen rapide de diverses agences prendrait environ 15 jours et que les conclusions seraient transmises à un panel national pour prendre une décision sur les prochaines étapes.

Elle a déclaré que dans des cas « comme ceux-ci », ils se rendraient normalement visite une fois par mois.

“Nous rendrons donc normalement visite aux familles tous les mois ou moins, donc en termes de calendrier entre le 4 et le 9, cela fera l’objet d’un examen rapide”, a-t-elle déclaré.

“Ce qui est vraiment important, c’est que nous comprenions pleinement ce qui s’est passé, donc l’examen rapide permettra à toutes ces agences de se réunir et d’examiner ce qui s’est passé.”

Elle a ajouté : “Personne n’avait prévu que Kenneth allait tomber malade et mourir et il y a donc en réalité une part importante de tragédie dans cette affaire.”

Source des images, Crispin Rolfe / BBC Légende, Les services d’urgence ont retrouvé leurs corps dans une propriété de l’avenue Prince Alfred le 9 janvier.

Le député de Boston et de Skegness, Matt Warman, a qualifié les événements de tragédie.

“Il semble que les services sociaux aient eu des contacts répétés. Ils ont essayé de joindre le système et le système n’a pas semblé comprendre la gravité potentielle de la situation”, a-t-il déclaré.

“C’est ce que nous devons essayer de comprendre.”

Un voisin a décrit Bronson comme un « petit garçon magnifique et heureux », ajoutant que « son père était son meilleur ami ».

Maria Clifton-Plaice, la propriétaire de M. Battersby, a déclaré qu’elle avait « le cœur brisé », décrivant la découverte de son corps comme l’une des « pires [days] de ma vie”.

Elle a dit qu’elle ne connaissait pas bien Bronson mais a ajouté : “Je sais qu’il était venu et avait commencé à rester avec Kenny récemment et il était probablement la lumière dans les yeux de son père.

“Je pense qu’il était la chance pour Kenny d’être un bon père.”

À la scène

Par Crispin Rolfe, BBC Look North

L’avenue Prince Alfred se trouve juste à côté du front de mer de Skegness, à une courte distance des attractions et adossée aux Tower Gardens de la station balnéaire de la côte est.

Les voisins sont encore en train d’accepter ces décès et se souviennent de l’arrivée des secours, toujours plus nombreux après la découverte des corps.

Source des images, Crispin Rolfe / BBC Légende, Un travailleur social a tenté à trois reprises de voir Kenneth et Bronson sur l’avenue Prince Alfred.

Beaucoup ont parlé avec tendresse de Kenneth, décrivant le père et le fils comme « deux pois dans une cosse ».

Cette nouvelle est bouleversante. Un ami de la famille m’a dit que “le garçon était aimé, ses besoins étaient satisfaits et ce n’était qu’une série d’événements malheureux”.

Pendant ce temps, le leader travailliste Sir Keir Starmer a déclaré aux questions du Premier ministre qu’il était “attristé” d’apprendre comment le père et le fils étaient morts dans des “circonstances déchirantes”.

La police du Lincolnshire a déclaré qu’elle ne considérait pas ces décès comme suspects, mais s’était référée au Bureau indépendant pour la conduite de la police (IOPC), ajoutant qu’il s’agissait d’une procédure standard dans de tels cas.

Chronologie

L’examen rapide impliquera le conseil, les forces de police et toutes les organisations de santé concernées.

Elle doit être achevée dans les 15 jours ouvrables suivant la notification au Comité national d’examen des pratiques de protection de l’enfance d’un incident grave répondant aux critères – le 2 février dans ce cas.

L’affaire sera ensuite transmise au panel national, qui dispose de 15 jours ouvrables pour décider des prochaines étapes.