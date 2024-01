Bronson Battersby, 2 ans, est mort de faim à côté de son père décédé

Nouvelles





Un garçon anglais de 2 ans a été retrouvé mort de faim à côté du corps de son père, victime d’une crise cardiaque mortelle deux semaines plus tôt.

Le petit Bronson Battersby a été retrouvé mort, recroquevillé à côté de son père de 60 ans, Kenneth, chez eux à Skegness, dans le Lincolnshire, le 9 janvier – 14 jours après leur dernière vue par leur famille pendant les vacances.

Les deux hommes ont été vus vivants pour la dernière fois le 26 décembre – peu de temps avant que Kenneth ne subisse une crise cardiaque mortelle, laissant finalement son fils seul, sans personne pour s’occuper de lui.

Même si une assistante sociale a tenté à plusieurs reprises de se rendre au domicile familial et a contacté la police alors que personne n’était là pour ouvrir la porte, la mère de Bronson, Sarah Piesse, 43 ans, a déclaré que davantage aurait dû être fait.

« Nous devons pouvoir compter sur les travailleurs sociaux pour assurer la sécurité de nos enfants. » elle a dit au Sun.

“Ils pensent que Kenneth est mort au plus tôt le 29 décembre. Cela signifie que si l’assistante sociale avait insisté pour entrer alors qu’elle n’avait reçu aucune réponse le 2 janvier, alors Bronson serait toujours en vie”, a ajouté la mère en deuil.

Bronson Battersby, 2 ans, a été retrouvé mort, recroquevillé à côté du corps de son père, Kenneth, chez eux. Document à distribuer à la famille

L’assistante sociale s’est rendue à leur domicile le 2 janvier après avoir contacté le père le 27 décembre sans parvenir à le contacter. Elle est ensuite revenue à la maison deux jours plus tard, mais n’a toujours pas pu joindre Kenneth.

L’assistante sociale a contacté la police après chaque visite, mais n’a pu entrer dans la maison qu’après avoir obtenu une clé du propriétaire quelques jours plus tard, a déclaré leur famille au média.

Les autorités du Lincolnshire ont depuis lancé une enquête sur la mort de l’enfant.

L’enfant de 2 ans est mort de faim après que son père ait été victime d’une crise cardiaque mortelle. Document à distribuer à la famille

La mère au cœur brisé de Bronson a expliqué qu’elle était incapable de le tenir lorsqu’elle est allée l’identifier parce qu’il était trop fragile.

“Je n’ai pas pu le prendre parce que son corps était trop fragile”, a-t-elle déclaré en larmes. «Je ne pouvais que le toucher. Il était resté là trop longtemps.

Les résultats de l’autopsie ont révélé que Bronson était mort de déshydratation et de faim, a déclaré sa mère.

Les autorités ont ouvert une enquête sur la mort de l’enfant. Document à distribuer à la famille

Un ami de la famille a déclaré que Bronson adorait les dessins animés, « Cocomelon », les comptines et jouer avec sa batterie.

“Ça me brise le coeur. Bronson le méritait, tellement mieux. C’était un petit garçon tellement affectueux et adorable. Ils l’ont trouvé recroquevillé aux jambes de Kenneth », a déclaré l’ami. “Il a été laissé dans le noir et a dû être terrifié et tellement confus.”

Le père du garçon était au chômage et souffrait d’une maladie cardiaque préexistante qui l’a amené à souffrir d’une grave jaunisse dans les mois qui ont précédé sa mort.

Les services sociaux ont classé Bronson comme vulnérable, ce qui signifie qu’il recevait des visites hebdomadaires.

Le travailleur social impliqué n’a pas été suspendu mais aurait pris un congé.











