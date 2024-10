Bronny, le fils de LeBron James, parle de sa vie 1 an après un arrêt cardiaque

Le fils de LeBron James, Bronny James, parle franchement de la façon dont sa vie quotidienne est différente un an après avoir subi un arrêt cardiaque pendant l’entraînement.

«Mes journées ne sont plus normales», dit-il admis dans un profil de santé des hommes publié mardi.

« J’ai toujours l’impression de revenir, je reviens là où j’étais. »

La recrue des Los Angeles Lakers, 20 ans, a également expliqué s’il était préoccupé par sa capacité à rejouer après « l’incident cardiaque », survenu en juillet 2023.

« Au moment où cela s’est produit, il y avait tout un tas de catégories dans lesquelles ce qui s’était passé pouvait tomber, alors oui », a-t-il déclaré. « Il y avait beaucoup d’émotions. »

Bronny a déclaré que l’incident l’avait encouragé à commencer à mieux prendre soin de lui-même.

«J’ai vraiment maîtrisé mes routines pour revenir là où j’étais. Je devais faire des exercices de respiration et tout ça. C’était une réinitialisation totale », a-t-il partagé.

« Je dois suivre mes médicaments pour le cœur, et [pausing to laugh] J’ai reçu mon oreiller cardiaque. … Quand je toussais, ça me faisait un peu mal, mais tu prends cet oreiller, et quand tu tousses, tu le tiens simplement pour qu’il ne fasse pas mal.

L’été dernier, Bronny a subi un arrêt cardiaque lors d’un entraînement de basket-ball à l’Université de Californie du Sud.

L’homme alors âgé de 18 ans a été emmené à l’hôpital, où il a été soigné dans l’unité de soins intensifs avant d’être transféré aux soins généraux, a déclaré à l’époque un porte-parole de la famille James à Page Six.

En août 2023, un porte-parole du tireur nous a déclaré dans un communiqué que « la cause probable » de l’arrêt cardiaque soudain de Bronny avait été identifiée comme « une malformation cardiaque congénitale anatomiquement et fonctionnellement significative ».

Le porte-parole a ajouté que l’état de Bronny « peut et sera traité », notant que sa famille était « très confiante » qu’il se rétablirait « complètement », ce qui comprenait un « retour au basket-ball dans un avenir très proche ».

LeBron, 39 ans, et sa femme, Savannah James, ont récemment expliqué à quel point la situation était terrifiante dans « Starting 5 » de Netflix.

« Je pense qu’en fin de compte, il s’agissait simplement de nous soutenir mutuellement et d’être très reconnaissants du résultat », a déclaré la mère de trois enfants, 38 ans, en larmes dans le nouveau docu-séries.

Le quadruple champion de la NBA a ajouté : « Bravo à l’homme ci-dessus. À tout le personnel d’entraîneurs, au personnel de formation, aux membres de ce programme, merci beaucoup. C’est grâce à eux que Bronny est en vie aujourd’hui, qu’il sourit, qu’il s’épanouit et qu’il fait ce que tout jeune de 19 ans devrait faire, c’est-à-dire vivre son rêve.

Bronny est revenu au basket-ball en décembre 2023, faisant ses débuts universitaires à l’USC lors d’un match contre Long Beach State.

En juin, Bronny était sélectionné par les Lakers avec le 55e choix au classement général du repêchage NBA 2024.

Plus tôt ce mois-ci, Bronny et LeBron est entré dans l’histoire de la NBA en devenant le premier duo père-fils à jouer ensemble dans la même équipe lors du match préparatoire des Lakers contre les Phoenix Suns.