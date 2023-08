Bronny James « reviendra au basket dans un avenir très proche »

John Fanta Diffuseur et journaliste de basket-ball universitaire

Une excellente nouvelle est arrivée vendredi soir : Bronny James se rétablira complètement et reviendra au basket « dans un avenir très proche ».

Dans un communiqué publié par la famille James, ils ont annoncé que Bronny, le fils de LeBron, âgé de 18 ans et étudiant en première année à l’USC, souffrait d’une malformation cardiaque congénitale « qui peut et sera traitée ».

Ce défaut a été à l’origine de l’arrêt cardiaque de James lors d’un entraînement de l’USC le 24 juillet, lorsque la recrue quatre étoiles s’est effondrée sur le terrain et a été soignée par le personnel médical sportif de l’université. Il est arrivé au centre médical Cedars-Sinai pleinement conscient, neurologiquement intact et stable.

Cette conclusion est intervenue après que James ait été évalué à Los Angeles par le Dr Merije Chukumerije avec un suivi à la clinique Mayo par le Dr Michael J. Ackerman et au Atlantic Health/Morristown Medical Center par le Dr Matthew W. Martinez.

Cette nouvelle constitue évidemment une évolution extrêmement encourageante pour James, sa famille et les Troyens.

James, classé 22e au classement 247 classements de classe de première année sportivea choisi USC plutôt que état de l’Ohio et Oregon , choisissant de rester proche de son père pour sa carrière universitaire. Cette décision a aidé l’USC à se hisser dans le top 15 de mon classement. Classement de puissance FOX College Hoops.

Le stock du garde de 6 pieds 3 pouces a augmenté après une démonstration de qualité lors du récent Nike Hoops Summit et ses progrès à Sierra Canyon. Son engagement envers l’USC a propulsé la classe de recrutement entrante du programme parmi les 30 meilleures unités à l’échelle nationale, car elle comprend également la recrue n°1 au classement général Isaiah Collier et le top 50 des grands hommes Arrinten Page.

Avec le garde vedette Boogie Ellis, le DJ de transfert d’impact Rodman et un solide noyau de retour, les Trojans ont la constitution pour être un prétendant au titre Pac-12. Avoir James ne ferait que faciliter cette quête :

Il convient de le noter : l’USC a récemment eu une expérience dans le traitement d’un problème cardiaque majeur.

C’est le deuxième été consécutif qu’un joueur de basket-ball masculin de première année des Trojans subit un incident cardiaque important. Le 1er juillet 2022, centre de 7 pieds 1 pouce Vincent Iwuchukwu a souffert d’une insuffisance cardiaque majeure et s’est effondré lors d’un entraînement des chevaux de Troie. Il a été hospitalisé pendant quelques jours et n’a disputé que 14 matchs au cours de la saison 2022-23.

La situation sera fluide concernant le statut exact de James pour la saison 2023-24, mais les nouvelles publiées vendredi constituent le meilleur scénario pour ses premiers pas de retour au basket-ball. À toutes fins utiles, James devrait en être un. -et c’est fait, peu importe combien il joue cette saison à l’USC, son père de 38 ans attendant son éligibilité au repêchage de la NBA afin que le duo père-fils puisse jouer ensemble en tant que coéquipiers dans l’Association.

John Fanta est un diffuseur national de basket-ball universitaire et écrivain pour FOX Sports. Il couvre le sport à divers titres, allant de l’organisation de jeux sur FS1 à la fonction d’hôte principal sur le réseau numérique BIG EAST en passant par la fourniture de commentaires sur The Field of 68 Media Network. Suivez-le sur Twitter @John_Fanta.

