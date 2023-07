Bronny James joue du piano dans la première vidéo après un arrêt cardiaque : regardez – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Wil Roberts / SplashNews.com

Si un dîner familial amusant ne suffisait pas à prouver James Lebron‘ fils Bronny James est de retour en action suite à son arrêt cardiaque, peut-être que le jeune athlète au piano fera l’affaire ! LeBron s’est rendu sur son Instagram le samedi 29 juillet pour partager un clip incroyable de Bronny chatouillant les ivoires à la maison entouré de frères et sœurs Brice et Zhuri. Avec un rire doux, on peut entendre LeBron dire dans le clip : « Un homme aux multiples talents ».

Plus à proposJames Lebron

« GRANDE ÉLEVÉE !! Dieu est grand! @bronny TU ES INCROYABLE !!! Aussi simple que cela! » l’icône de la NBA a légendé la vidéo. « Continuez jeune 🤴🏾 !!! Nous sommes là avec vous à chaque étape du chemin! 🙌🏾🙌🏾🙌🏾🙌🏾✨✨✨✨ #JamesGang👑”

La célébration du piano a eu lieu quelques heures après que Bronny ait profité d’un dîner en famille vendredi soir, marquant les premières photos de Bronny en public après sa crise de santé. La star du basket-ball de l’USC avait l’air heureuse et en bonne santé alors qu’il profitait d’un rendez-vous au célèbre hotspot de célébrités Giorgio Baldi à Santa Monica aux côtés de son père LeBron et de sa mère Savane, ainsi que Bryce et Zhuri.

Le dîner a suivi sa sortie du Cedars-Sinai Medical Center de Beverly Hills jeudi. Dans une déclaration à l’époque, l’hôpital a partagé: « »Grâce à la réponse rapide et efficace du personnel médical de l’athlétisme de l’USC, Bronny James a été traité avec succès pour un arrêt cardiaque soudain. » Il a poursuivi: «Il est arrivé au centre médical Cedars-Sinai pleinement conscient, neurologiquement intact et stable. M. James a été pris en charge rapidement par du personnel hautement qualifié et a été renvoyé chez lui, où il se repose. Bien que son bilan se poursuive, nous espérons qu’il continuera de progresser et sommes encouragés par sa réponse, sa résilience et le soutien de sa famille et de sa communauté.

Plus tôt dans la journée, LeBron a rompu son silence et a tweeté: « Je tiens à remercier les innombrables personnes qui envoient de l’amour et des prières à ma famille. » Sans nommer Bronny, il a ajouté : » » Tout le monde va très bien. Nous avons notre famille ensemble, en sécurité et en bonne santé, et nous ressentons votre amour. J’aurai plus à dire quand nous serons prêts, mais je voulais dire à tout le monde à quel point votre soutien a signifié pour nous tous ! »

La nouvelle de l’urgence médicale de Bronny, au cours de laquelle il s’est effondré lors d’un entraînement de basket-ball de l’USC, a frappé le 25 juillet, lorsque TMZ partagé une déclaration qui donne à réfléchir de la famille. « Hier, alors qu’il s’entraînait, Bronny James a fait un arrêt cardiaque », explique le communiqué de l’incident du lundi 24 juillet. « Le personnel médical a pu soigner Bronny et l’emmener à l’hôpital. Il est maintenant dans un état stable et n’est plus en soins intensifs. Nous demandons le respect et l’intimité de la famille James, et nous informerons les médias dès qu’il y aura plus d’informations.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Lien connexe En rapport: Les enfants de LeBron James : tout savoir sur ses 3 enfants avec sa femme Savannah

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.