Bronny James détient déjà un record hilarant de la NBA

Juste un match dans ce qu’il espère être un long et fructueux NBA carrière, Bronny James détient déjà un record de tous les temps en championnat.

Bronny, le fils de la superstar des Los Angeles Lakers LeBron James, a fait ses débuts aux côtés de son père lors de la victoire 110-103 de Los Angeles contre les Timberwolves du Minnesota, mardi. Bronny a tiré 0 sur 2 avec zéro point, zéro passe décisive et un rebond en trois minutes et a terminé le match avec un score de moins-5 dans la surface.

Mais en entrant simplement sur le terrain, il est également devenu la moitié des meilleurs buteurs de tous les temps de la NBA parmi les duos père-fils.

Duos père-fils les plus performants de l’histoire de la NBA : 3. Curry (Steph 23 668/Dell 12 670)

2. Bryant (Kobe 33 643/Joe 5 252)

1. James (LeBron 40 490/Bronny 0) pic.twitter.com/RlF7L226VJ – ɴᴏᴛ (@georgemikan) 24 octobre 2024

Bronny James détient le record NBA du plus grand nombre de points entre le duo père-fils

Bronny et LeBron totalisent 40 490 points marqués en NBA. Bronny n’a contribué précisément à aucun de ces points. Mais c’est quand même suffisant pour placer le duo avec plus de 1 500 points d’avance sur Kobe et Joe Bryant et plus de 4 000 points sur Steph et Dell Curry.

La NBA ne manque pas non plus d’impressionnants duos père-fils.

Il y a Mychal et Klay Thompson, qui totalisent six championnats NBA à eux deux. Rick Brunson a eu une carrière de dix ans dans la NBA, tandis que son fils Jalen est désormais une superstar des New York Knicks. Il en va de même pour Tim Hardaway et Tim Hardaway Jr., qui est un ailier vétéran qui a été nommé recrue de la première équipe en 2014.

On pourrait penser que quelques Le duo père-fils aurait surpassé LeBron et Bronny.

Mais cela montre à quel point l’aîné James a été incroyable au cours de sa carrière de plus de 20 ans.

La saison dernière, LeBron a dépassé Kareem Abdul-Jabbar en tant que meilleur buteur de tous les temps de la NBA.

« Il faut un dynamisme, un dévouement et un talent incroyables pour survivre dans la NBA assez longtemps pour accumuler ce nombre de points alors qu’une carrière NBA moyenne ne dure que 4,5 ans », Kareem a écrit après coup.

LeBron James en fait indéniablement partie. Grâce à cela, son fils Bronny a tous deux eu la chance de jouer en NBA. et co-détient déjà un record légitime de la NBA.

Et c’est un modèle qui ne sera probablement pas cassé avant très, très longtemps. Si jamais.