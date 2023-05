Bronny James annonce sa décision de participer à l’USC

Bronny James annonce enfin son engagement à l’université et choque tout le monde en annonçant qu’il fréquentera l’USC cet automne.

Pendant des mois, il y a eu des spéculations sur l’endroit où le fils aîné de LeBron James irait pour sa carrière universitaire. Alors que tout le monde faisait semblant d’avoir des informations privilégiées Bronny James empilait ses mentions NIL. L’année dernière, il a rejoint les familles NIL de Beats, Nike et PlayStation. Cela s’ajoute à ses projets préexistants avec les sous-vêtements PSD et Faze Clan. Les recruteurs de l’année dernière ont fait part de leurs frustrations en essayant de recruter Bronny dans les médias. Cependant, cela est tombé à plat avec le sentiment général qu’ils étaient juste contrariés de devoir planifier un appel téléphonique avec Savannah James.

Malgré une longueur d’avance de 18 ans et une arène pleine de leurs fans scandant « Nous voulons Bronny », l’État de l’Ohio n’a pas pu conclure l’affaire. Bronny James s’est rendu sur Instagram pour annoncer qu’il resterait en Californie et assisterait à l’USC.

Bronny sera l’un des deux Athlètes signés Nike pour assister à l’USC. Pendant son séjour à l’USC, il est presque certain que l’étudiant de première année repoussera les limites du nom, de l’image et de la ressemblance et propulsera l’école aux côtés de l’USC QB Caleb Williams. Quant à ses débuts sur le terrain, il débutera probablement pour l’USC le 6 novembre à Las Vegas.