Broncos vs Ravens Prédiction et choix pour le 3 novembre 2024

Une paire de AFC Les équipes qui sont au cœur de la course aux séries éliminatoires alors que la saison approche de la mi-parcours entrent sur le terrain à la recherche d’une victoire à Charm City. Le Broncos de Denver sont sur la route alors qu’ils font le voyage vers l’est pour faire face au Corbeaux de Baltimore le dimanche après-midi. Denver vient de remporter une victoire à domicile 28-14 contre la Caroline dimanche dernier lors de son précédent match, couvrant la ligne en tant que favori de 13 points. Baltimore a été battu 29-24 sur la route par les Browns dimanche dernier lors de leur plus récente action, perdant carrément en tant que favori avec sept points. Dans la série de tous les temps entre les équipes en saison régulière, les Ravens possèdent un avantage de 8-6 et ont remporté les trois dernières rencontres. Cela inclut une victoire 10-9 à domicile lors du dernier match le 4 décembre 2022.

Denver cherche à remporter une troisième victoire consécutive

Denver a remporté sa deuxième victoire consécutive et sa cinquième au cours des six derniers matchs alors qu’ils s’occupaient des affaires contre la Caroline lors de leur match précédent. Les Broncos se sont améliorés à 5-3 cette saison et occupent la deuxième place de l’AFC Ouest. Ils possédaient la cinquième tête de série des séries éliminatoires de l’AFC par bris d’égalité contre Baltimore en raison d’un meilleur bilan dans les matchs de conférence. Contre la Caroline, Denver a cédé le score d’ouverture et était mené 7-0 après le premier quart-temps avant de marquer 21 points au deuxième quart pour mener par 14 à la mi-temps. Les Broncos ont ajouté un autre touché au troisième quart pour remonter 28-7 et ont de nouveau tenu les Panthers hors du tableau jusqu’à ce qu’il ne reste que 18 secondes dans la compétition. Denver a accumulé un avantage de 400-284 en attaque totale, a récolté 23 premiers essais tout en en accordant 16 et possédait une marge de 33:10 à 26:50 en temps de possession. Les deux équipes ont retourné le ballon à deux reprises dans le match.

Les Broncos entrent dans ce match 27ème dans la ligue en attaque de passe avec une moyenne de 185,9 verges par match dans les airs et ils se situent à 15ème en attaque au sol en réalisant 121,4 verges par match. Denver a 20 ansème en attaque avec une moyenne de 21,6 points par match alors qu’ils sont 3rd en marquant la défense en accordant une moyenne de 15 points par match. Bo Nix est 165 sur 261 passes pour 1 530 verges avec huit touchés et cinq interceptions tout en étant limogé 11 fois. Il est deuxième de l’équipe pour la course au sol avec 52 courses pour 259 verges et quatre scores. Javonte Williams (90 courses, 345 verges, un sommet d’équipe, deux touchés), Jaleel McLaughlin (49 courses, 198 verges, touché), Tyler Badie (11 courses, 86 verges) et Audric Estime (10 courses, 60 verges) sont tous présents. le mix pour le jeu de course. Courtland Sutton mène l’équipe avec 29 réceptions pour 377 yards plus deux scores cette année. Josh Reynolds (12 attrapés, 183 verges, TD), Lil’Jordan Humphrey (19 attrapés, 177 verges), Williams (27 réceptions, 174 verges), Devaughn Vele (16 attrapés, 165 verges) et Adam Trauman (six attrapés, 117 verges). yards, TD) sont des cibles solides. Wil Lutz a réussi 16 des 16 tentatives de points supplémentaires et 17 des 18 tentatives de placement avec un long de 51 cette saison.

Sur le plan des blessures, Denver était en assez bonne forme avant le week-end. Le safety PJ Locke (pouce) a été le seul joueur à manquer l’entraînement de mercredi et jeudi. L’arrière Michael Burton (pied) a été limité les deux jours, tandis que le plaqueur Mike McGlinchey (genou) ne s’est pas entraîné mercredi avant d’être limité jeudi. Surveillez toute information supplémentaire concernant leurs statuts avant le coup d’envoi.

