Broncos vs Buccaneers : pronostics et pronostics pour le 22 septembre 2024

Profil de l’auteur

Maître d’équipage Akinpelu, « Maître d’équipage Akinpelu »

Bosun est un passionné de sport et il se sent mal d’être payé pour faire ça, mais nous, chez Winners and Whiners, sommes heureux de l’avoir dans notre équipe. En tant que spécialiste des mathématiques, Bosun a une grande foi dans les chiffres et fera ses choix en fonction des statistiques et non des émotions. Il choisit et parie avec succès sur les gagnants depuis un certain temps, donc si vous voulez écraser les livres, restez avec Bosun.